Kompozitor Damir Handanović ovih dana ima povod za slavlje. S jedne strane, obeležava 20 godina uspešne karijere tokom koje je sarađivao sa najvećim zvezdama naše scene. Sa druge strane, lepe vesti stižu i iz porodičnog okruženja.

Damir je trenutno angažovan na novim projektima Nataše Bekvalac, Aleksandre Mladenović, Jelene Karleuše.

- Jelena i ja se godinama poznajemo, tim pre što su se moj otac i njena majka godinama znali i lepo sarađivali. Imamo respekt jedno prema drugom, ali do sada nismo radili zajedno. Sarađivaćemo na njenom novom albumu, rekao sam da mogu da joj uradim tri nove pesme, a tu sam i da joj pomognem kao producent. Ona mnogo ulaže u karijeru, u lajfstajl, ima pristup poslu kao najveća svetska zvezda - rekao je Damir Handanović .

Na konstataciju da kruže glasine kako je zbog saradnje sa Jelenom Karleušom prestao da komunicira sa Cecom Ražnatović, Damir je odgovorio:



- Dugo sam bio sa Cecom, i ona sa mnom. Mnogo je poštujem. Trenutno ne radimo zajedno, ali uvek ima prostora za to. Nismo seli da pričamo o novom albumu i koncertima, a ja moram da radim dalje i da radim neke druge stvari

Uprkos tvrdnji da nisu u svađi, Damir Handanović je priznao da već neko vreme nisu u kontaktu.

- Nismo se čuli neko vreme, ni videli. Istina je da joj nisam čestitao rođendan, ali nije ni ona meni. Cenim je, ali smatram da je trebalo da se dogovorimo iz naše kuće. Uvek sam joj bio najlojalniji, ali sada se jednostavno nismo dogovorili.



- Kao što rekoh, ima prostora za našu saradnju, ali moramo da pričamo. Ona mene treba da pozove, da popričamo i vidimo da li ćemo se dogovoriti. Želim joj sve najbolje u životu i karijeri. Ceca je vanserijski pevač, mega zvezda, ne treba ni govoriti o tome.

