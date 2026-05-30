Pevačica Jovana Pajić pojavila se večeras na koncertu svoje koleginice i bliske prijateljice Marija Šerifović u Beogradu, gde je pred predstavnicima medija govorila o privatnom životu i svojoj ćerki Đini.

Tom prilikom osvrnula se na izazove sa kojima se njena naslednica suočava, ističući da je ponosna na način na koji ih prevazilazi.

-Dobro sam, isto kao i juče. Nijedan koncert nije isti, nijedan trenutak ne može da se ponovi. Ona nije mašina, nekada sve zavisi od raspoloženja, a nekada od faktora koji nisu u njenoj kontroli. Predivan je osećaj kada vidim ovoliko ljudi. Pesmu "Nije ljubav to" oduvek najviše volim. Sinoć sam bila sa bratanicom, pa joj se na pola nastupa prispavalo - rekla je Jovana.

Govoreći o ćerki Đini, otkrila je da se devojčica ne oseća uvek sigurno u javnim nastupima, ali da ima svoj način da to prevaziđe.

-Mlađa ćerka je nedavno imala priredbu. Nije neko ko je otvoren i samouveren. Na engleskom jeziku glumi, jer joj jezička barijera daje osećaj da može da bude neko drugi. Bilo je i suza. Iskreno, verovatno sam više plakala nego njen otac. Videli smo promenu kod Đine za koju nismo ni znali da postoji, neku novu verziju nje, i to je zapravo divno - navela je pevačica.

Dodala je i da će svoje ćerke uvek podržati ukoliko odluče da se bave javnim poslom, ali bez ikakvog pritiska.

-Ako budu želele da se bave javnim poslom, ja ću ih podržati, ali ih nikada neću forsirati - istakla je.

Na pitanje o solističkom koncertu, rekla je da još uvek nije vreme za tako veliki korak.

-Ne bih još uvek održala solistički koncert. Volela bih da se desi još dobrih pesama. Osećam da sada nije pravi trenutak, možda za dve ili tri godine. Pesma "Ludilo moje" će mi zauvek biti najdraža, to ludilo me stalno prati - konstatovala je kroz osmeh.

Na pitanje da li je zaljubljena, kratko je odgovorila:

-Uvek zaljubljena - zaključila je Jovana, koja je u braku sa kolegom Saletom Tropikom. Pored Đine, par ima i ćerku Helenu.