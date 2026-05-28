Najava koncerta Marka Perkovića Tompsona u Vukovaru krajem avgusta izazvala je žestoke reakcije srpske zajednice, koja upozorava da je reč o izvođaču čiji nastupi godinama izazivaju podele, veličanje ustaške ideologije i duboko vređaju srpski narod.

Demokratska srpska stranka saopštila je da je Thompson kao izvođač potpuno neprihvatljiv za veliku većinu pripadnika srpske zajednice u Vukovaru, gradu u kojem Srbi čine značajan deo stanovništva.

Predsednik DSS-a Srđan Milaković poručio je da održavanje takvog koncerta predstavlja ozbiljnu provokaciju i dodatno narušavanje međunacionalnih odnosa.

– Tompson duboko vređa osećanja i dostojanstvo srpske zajednice. Reč je o izvođaču koji godinama izaziva podele i čiji su koncerti povezivani sa promocijom ustaške simbolike i ekstremnog nacionalizma – rekao je Milaković.

On je istakao da je na sednici Gradskog veća direktno pitao gradonačelnika Vukovara Marijana Pavličeka kako je moguće organizovati koncert takvog izvođača u gradu u kojem živi veliki broj Srba i koji je okružen mestima sa većinskim srpskim stanovništvom.

– Nijedan čovek zdravog razuma koji želi dobro svom gradu ne može podržati održavanje ovakvog koncerta u Vukovaru – naveo je Milaković.

Prema njegovim rečima, posebno zabrinjava činjenica da gradske vlasti ignorišu moguće posledice po bezbednost građana i dodatno raspirivanje tenzija.

Milaković tvrdi da je Pavliček pokušao da banalizuje čitavu situaciju predstavljajući koncert kao „običan humanitarni događaj“, ignorišući političku i bezbednosnu dimenziju cele priče.

– Time pokazuje da ga nije briga za osećanja srpskih građana, dok istovremeno često koristi osećanja hrvatskog naroda kao izgovor za uskraćivanje prava Srbima i ukidanje srpskih manifestacija – rekao je Milaković.

Sa sličnim stavom oglasio se i SDSS, upozoravajući da održavanje Tompsonovog koncerta u Vukovaru može dodatno pogoršati međunacionalne odnose.

Thompson je godinama kontroverzna figura u regionu zbog pesama, ikonografije i atmosfere na koncertima koji se često povezuju sa rehabilitacijom ustaštva i pokličima iz vremena NDH.

Njegovi nastupi zabranjivani su ili osporavani u više evropskih država upravo zbog optužbi za širenje ekstremizma i veličanje ustaške ideologije.

Uprkos tome, gradonačelnik Pavliček poručio je da „nijedan pripadnik srpske zajednice nema razloga za strah“, navodeći da na koncert dolaze „domoljubno osvešćeni hrvatski građani“.

Srpske organizacije u Vukovaru upozoravaju da takve poruke dodatno produbljuju podele i vraćaju atmosferu netrpeljivosti u grad koji je i dalje opterećen ratnim traumama i teškim odnosima između zajednica.