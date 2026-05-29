Muzička diva Ceca Ražnatović godinama posluje kroz firmu "Ceca Music", kojom upravlja njena sestra Lidija Ocokoljić.

Prema zvaničnim podacima Agencije za privredne registre, objavljenim za 2025. godinu, poznato je i koliko je njena kompanija prihodovala.

Prema dostupnim informacijama, Ceca Ražnatović je u 2025. godini ostvarila bruto prihod od nešto više od 250.000.000 dinara.

Istovremeno su evidentirani rashodi od 155 miliona dinara, pa je nakon plaćenih poreza i drugih obaveza neto dobit iznosila oko 67 i po miliona dinara, odnosno približno 577.000 evra.

Zarada iz 2024. godine

Kada se uporede podaci sa prethodnim godinama, vidi se da je 2024. godina donela veće ukupne prihode, uz slične rashode, dok je neto zarada tada bila niža u odnosu na 2025. godinu.

Tokom 2024. godine prihod je iznosio 1.939.368 evra, uz rashode od 1.515.363 evra, pa je neto dobit bila 424.005 evra.

U 2023. godini firma "Ceca Music" ostvarila je zaradu od 541.111 evra, dok je bruto prihod bio manji nego naredne godine. Rashodi su tada bili niži, pa je ukupni finansijski rezultat bio povoljniji nego 2024.

Tokom 2022. godine bruto prihod firme iznosio je 1.886.000 evra, uz rashode od 1.260.000 evra.

Nakon plaćenog poreza od 94.000 evra, neto dobit je iznosila 532.000 evra.

Koliko zarađuje Ceca?

Godinu dana ranije, 2021, ukupni prihod bio je 618.000 evra, uz rashode od 394.000 evra, dok je nakon poreza od skoro 29.000 evra neto zarada iznosila 197.000 evra.

Napominje se da su tokom 2020. i 2021. godine, u periodu pandemije koronavirusa, nastupi bili značajno smanjeni.

Posebno se ističe i prihod od digitalnih platformi, iako je poslednji album "Autogram" objavljen pre deset godina, njeni hitovi i dalje beleže veliku slušanost na Jutjubu, pa je tokom 2025. godine od pregleda ostvarila dodatnih oko 300.000 evra prihoda.

