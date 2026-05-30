Bračni par Ivana Pavković i Petar Mitić započeli su svoje karijere u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a danas su se ponovo vratili u „Grandov“ studio kao članovi žirija u emisiji „Nikad nije kasno“, gde su ih preplavila sećanja na početke.

Petar je istakao da im ovaj studio budi posebne emocije i uspomene.

-Mi smo ovde napravili prve pevačke korake. Zaista nam je drago kada vidimo i zaposlene, radnike, pa čak i obezbeđenje koje je bilo tu i dok smo se mi takmičili u "Zvezdama Granda". Srce nam je puno - istakao je na početku.

Boravak u studiju za njih ima poseban značaj, jer ih podseća na period kada su započinjali karijere i gradili zajednički život.

-Bili smo zajedno u takmičenju 2010. godine i upravo ovde smo se i upoznali, na snimanju "Zvezda Granda". Uskoro slavimo deset godina braka, tačnije 19. jula. Zajedno smo već oko 14- 15 godina i prošli smo mnogo toga. Na neki način smo odrasli zajedno - istakla je Ivana.

Dodao je da su i danas, posle toliko godina, ostali veoma bliski i skladni.

-Prošlo je dosta vremena, ali smo i dalje kao na početku. Samo želimo da budemo zdravi i da se čuvamo. Ništa ne bismo menjali, srećni smo i ispunjeni. Ivana kao da ima četvoricu dečaka, ja sam, kako ona kaže, najveće dete u kući - rekao je kroz osmeh.

Takođe je naglasio i da njegova supruga ima mnogo strpljenja za njegove navike i hobije.

-Dečak sam zarobljen u telu odraslog čoveka. Ivana trpi moje dečačke hirove, od motora do automobila, i uspeva sve to da uskladi. Nije joj lako, ali polako prevazilazi i neke svoje strahove - istakao je pevač.

Ivana je na pitanje da li su mogli da pretpostave da će njihov život izgledati ovako odgovorila emotivno.

-Život je zaista čudo. Nikada ne znaš šta ti donosi dan, a šta noć. Verujem da postoji sudbina, da se sve nekako spojilo i da smo se pronašli - rekla je ona.

Petar izjavio da bi prevario Ivanu

Gostujući u emisiji "Ami G šou", par je govorio o svom braku, a tokom igre "Ko bi pre" došlo je i do neprijatnog trenutka kada je postavljeno pitanje ko bi pre prevario partnera.

Petar je podigao tablicu na kojoj je pisalo "ja", dok je Ivana pokazala "on".

-To je neko nepisano pravilo - rekla je ona potom.

Petar je zatim objasnio svoj odgovor uz osmeh.

-Morao sam da budem džentlmen i da preuzmem tu "ulogu". Ivana je veoma posvećena porodici, fina je i patrijarhalna, mnogo me voli, možda čak i više nego ja nju - izjavio je pevač, što je izazvalo iznenađenje u studiju.