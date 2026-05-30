Anastasija Ražnatović oglasila se na društvenim mrežama snažnom i direktnom porukom koja je odmah privukla pažnju javnosti. Bez imenovanja konkretnih osoba, pevačica je kroz oštar tekst iznela svoje mišljenje.

Njene reči izazvale su brojne reakcije, a mnogi su se zapitali kome su zapravo bile upućene.

- Jednostrani sukob je mentalni problem. Ljudi će stvarati probleme sa osobama koje o njima uopšte ne razmišljaju, i to isključivo iz nesigurnosti. Posmatraće te, opsesivno se baviti tobom, širiti tračeve, takmičiti se, bockati, analizirati svaki tvoj korak i na kraju provocirati, a onda imati obraz da odu još dalje u ludilo i počnu da rade čudne, zle stvari, izmišljati afere i priče koje nemaju veze sa životom samo da bi tebe izvikli negativnu reakciju. A ako se usudiš da reaguješ, ponašaće se kao da si ti taj koji je sve započeo. Treba vam stručna pomoć. Pomozite sebi ako već nije kasno - napisala je Anastasija, a njena majka Ceca Ražnatović ćerkine reči je objavila i na svom Instagram profilu.

Ovako se upoznala sa Gudeljom

- Upoznali smo se preko prijatelja, kliknulo je na prvu. Kod njega mi se dopada sve, za sada je sve okej - rekla je Anastasija ne otkrivajući previše detalja.

- Oboje smo javne ličnosti, jasno nam je što medije zanima, normalno prihvatamo tu činjenicu. Nije ljubomoran, nema razloga da bude. Sigurno da će biti pritiska, ali ako je nešto pravo, ništa ne može to da poruši - istakla je ona.

Neprekidna veza

Iako više ne živi sa svojom decom, Ceca Ražnatović rado ističe da fizičko prisustvo nadomešćuju telefonskim pozivima.

Sa Veljkom i Anastasijom je neprekidno na vezi, a sada je otkrila ko je od njih dvoje više puta dnevno zove na mobilni.

- Veljko više zove, 78 puta dnevno i kada nema šta da kaže, on me okrene i peva mi. Anastasija kaže, sada kada je bila poslednji put u Beogradu: "Reci mi da to nije Veljko", kažem: "Da, Veljko je" i javim se, a ona mu dobacuje: "Šta bre hoćeš više?", pa joj odgovori: "Ostavi me razgovaram sa svojom majkom" - prepričava pevačica.

