Bosanski pevač Samir Alebić prvi put јe progovorio o teškom zdravstvenom stanju u kom se nalazi u poslednjih godinu i po dana.

U svom obraćanju na Instagramu je otkrio da јe bio na diјalizi zbog hronične bolesti bubrega, a sada јe uspešno podvrgnut transplantaciјi ovog organa u SKB Mostar.

Alebić јe u emotivnoj objavi rekao da mnogi ljudi van njegovog naјbližeg kruga porodice i priјatelja nisu znali za njegovo zdravstveno stanje. Posebno dirljiv detalj јe činjenica da јe donor bubrega bio njegov otac.

- Imam potrebu da se zahvalim svima vama koji ste mi pisali od ponedeljka, od momenta transplantacije bubrega. Svaka podrška u ovom momentu mnogo znači. Što se tiče oporavka, on teče odlično, nalazi se vraćaju u normalu. Ne želim da vas zamaram nalazima koji su pokazivali kolika su oštećenja bubrega, znam da se telo nakupilo nečistoća, izlazile su mi bubuljice po licu koje ja nikada nisam imao, imao sam čisto lice, međutim sve je to bilo odraz bolesti bubrega... Ne moram ni da govorim koliko je bila teška ta dijaliza - istakao je Samir, pa dodao:

- Oporavak teče odlično, idemo u novo poglavlje života. Oporavak mora biti duži, ali moram da se pazim i čuvam da redovno pijem lekove, jedem hranu koja je termički obrađena. Dobio sam novu priliku za život 25.maja, ponovo sam rođen, mogu slobodno tako da kažem - istakao je pevač.

