Pevačica Aleksandra Stojković Džidža bila je gošća naše emisije "Istina ili Klik", gde je u potpuno iskrenom razgovoru odlučila da progovori o brojnim temama koje intrigiraju javnu scenu. Najveći bum u javnosti podigao se oko njenog odnosa sa muzičkom zvezdom Svetlanom Cecom Ražnatović. Spekulisalo se čak i da su njih dve u svađi, Džidža je rešila da konačno stavi tačku na ove priče.

- Sa Cecom nikada nisam ni imala neki dublji odnos, pa nismo imale priliku ni da razgovaramo. Naš odnos se svodio na „Dobar dan, dobar dan“ i to je sve - prekinula je Džidža sve spekulacije o navodnom ratu.

Svi pamte brutalan okršaj iz takmičenja "Zvezde Granda" kada su Ceca i Dragan Stojković Bosanac opasno zaratili pred kamerama, a kada su se u celoj priči pominjali i Džidžin fakultet i njena karijera. Pevačica je sada konačno otvorila karte i otkrila kako stvari zapravo funkcionišu.

- Ja se uopšte nisam oglašavala tim povodom. Za mene su oni tamo u žiriju kao skupština i političari, pred kamerama se svađaju i ubadaju, a čim se ugase kamere, zajedno piju kafu. Zato te njihove sukobe uopšte ne shvatam ozbiljno, sve su to zapravo samo uloge - iskrena je pevačica, koja je potom dodala šta misli o Cecinoj karijeri.

- Cecu kao pevačicu naravno slušam i znam njene pesme. Smatram da je Marina Tucaković njoj i Oliveru Mandiću napisala možda i najlepše tekstove u karijeri. Volim njen rad, ali ponavljam, privatno sa njom nikada nisam imala ništa više od kolegijalnog pozdrava - istakla je Džidža.

"Zavidi od tate, ne od mene"

Za sam kraj, pitali smo Džidžu da li bi otišla kod Cece u emisiju ukoliko bi sutra dobila zvaničan poziv, međutim ona je istakla da to ne zavisi od nje.

- To sada zaista ne znam. Iskreno, to zavisi od mog tate, ne zavisi od mene - zaključila je Džidža za naš portal, ostavljajući javnost u nagađanju da li bi joj otac dao "zeleno svetlo" za ovo gostovanje.

