Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da su danas potpisani ugovori o novim investicijama vrednim čak 953 miliona evra, ističući da će od tih projekata korist imati brojni gradovi i građani širom Srbije.

– Hvala i svima koji su do sada ulagali novac u našu zemlju, u sve različite delove Srbije. Mogu da se raduju i Novi Sad i Niš i Zrenjanin i Loznica i Šabac, ali i drugi gradovi širom Srbije – rekao je Vučić.

Predsednik je naglasio da je obaveza Srbije da nastavi da radi, razvija ekonomiju i opravda poverenje investitora koji ulažu u zemlju.

– Naše je da učimo i da radimo, a trudimo se da naše investitore ne razočaramo i da pomognemo u svemu što možemo – poručio je.

Vučić je još jednom izrazio veliku zahvalnost kineskom predsedniku Si Đinpingu i domaćinima u Pekingu zbog podrške Srbiji i razvoja saradnje dve zemlje.

– Želim još jednom da zahvalim predsedniku Siju na svemu što je radio za nas, a mi ćemo znati da vratimo. Beskrajno sam zahvalan predsedniku Siju i našim domaćinima. Neverovatno je šta su ljudi uradili – rekao je predsednik Srbije.

Govoreći o kineskim investicijama, Vučić se osvrnuo i na kritike koje su prethodnih godina bile usmerene prema pojedinim kompanijama koje posluju u Srbiji, posebno prema fabrici „Linglong“ u Zrenjaninu.

Predsednik je podsetio da su mnogi osporavali dolazak te kompanije, ali da se danas jasno vidi koliki značaj takve investicije imaju za razvoj Srbije, otvaranje radnih mesta i jačanje domaće ekonomije.

On je naglasio da Srbija mora da nastavi da privlači velike investitore i da gradi partnerske odnose sa zemljama koje žele da ulažu u razvoj industrije, infrastrukture i novih tehnologija.

Najnoviji sporazumi i investicije potpisani tokom posete Kini ocenjuju se kao jedan od najvećih ekonomskih paketa za Srbiju u poslednjih nekoliko godina.