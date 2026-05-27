Sedamdeseta po redu "Pesma Evrovizije" održana je u Beču, a pobedu je odnela predstavnica Bugarske Dara sa pesmom "Bangaranga", koja je ubrzo osvojila evropsku publiku i postala hit na društvenim mrežama.

Nakon trijumfa, Dara je dočekana uz veliko slavlje u Sofiji, a sada se postavlja pitanje gde će biti održano naredno izdanje takmičenja.

Ovog puta, za razliku od prethodnih godina, nije bilo nadmetanja između više bugarskih gradova. Milena Milotinova, generalna direktorka nacionalne televizije BNT, potvrdila je da je odluka doneta bez dileme.

- Vidimo se sledeće godine u Sofiji - kratko je poručila na konferenciji za medije.

Prema pisanju portala esc-kompakt.de, Sofija je od početka važila za glavnog favorita za domaćina.

Glavni grad Bugarske, sa oko 1,3 miliona stanovnika, ispunjava sve uslove koje zahteva Evropska radiodifuzna unija EBU za organizaciju "Evrovizije".

Grad raspolaže velikom arenom sa više od 10.000 sedećih mesta, dovoljnim hotelskim kapacitetima i najvećim aerodromom u zemlji.

Arena Sofia poseduje i tehničke uslove neophodne za zahtevnu scensku produkciju, uključujući visok plafon i velike produkcijske prostore.

Ukoliko bude potrebno dodatno mesto za medijske aktivnosti, novinarski centar mogao bi da bude smešten u obližnjem Sofia Tech Parku.

Sofija ima i najbolju međunarodnu povezanost u Bugarskoj, a aerodrom funkcioniše tokom cele godine. U glavnom gradu nalaze se i najvažnije medijske kuće, produkcijske kompanije i državne institucije.

Kao moguća alternativa pominjao se i Burgas, grad na obali Crnog mora. Iako bi mogao da ponudi atraktivnu atmosferu i drugačiji ambijent takmičenja, ocenjeno je da nema dovoljno razvijenu infrastrukturu za događaj ovakvog obima.

Najveći problem predstavljali su ograničeni avio-letovi van turističke sezone i manji kapacitet aerodroma, što je na kraju presudilo u korist Sofije.

Šta znači "Bangaranga"?

Značenje pesme "Bangaranga", sa kojom je bugarska predstavnica nastupila u finalu Evrovizije, fokusira se na oslobađanje ličnosti, prihvatanje sopstvenih strana i slavljenje unutrašnjeg bunta. Sam naziv i tekst pesme kriju više slojeva značenja, od uličnog slenga do tradicije.

Izraz potiče od jamajčanske reči „"Bangaranga", koja u jamajčanskom patoisu označava nered, haos, pobunu ili ulični bunt.

U pesmi, prilagođena forma "Bangaranga" postaje simbol snažne, samosvesne i buntovne žene koja kontroliše sopstveni haos.

Ko je Dara?

Mlada pevačica je poreklom iz Varne, a završila je Nacionalnu školu umetnosti "Dobri Hristov", gde je studirala folklorno pevanje i muziku. Još kao dete bavila se tradicionalnim bugarskim pevanjem, a upravo se taj uticaj danas oseća i u njenim pesmama, posebno u evrovizijskoj numeri "Bangaranga".

Zanimljivo je da je još od sedme godine učila folklorno pevanje, ali je kasnije odlučila da karijeru usmeri ka modernom pop zvuku. U intervjuima je govorila da joj je umetnička škola mnogo pomogla da razvije scenski nastup i disciplinu.

Ovaj spoj tradicionalnog bugarskog zvuka i moderne produkcije predstavlja njen zaštitni znak.

- Odrasla sam uz muziku opsesivno, kao da ništa drugo nije ni postojalo. Mnogi se često iznenade kada čuju da sam se školovala za folklorno pevanje, ali ta tehnika i emocija su i dalje u mom DNK - rekla je jednom prilikom.

Pored toga što je istaknuta figura balkanske scene sa brojnim hitovima na prvim mestima top-lista, Dara je i vokalni trener u šou-programu "Glas Bugarske" od 2021. godine, gde je u četiri sezone čak dvaput dovela svoje takmičare do trona. Takođe, javnost je imala priliku da je gleda i u emisiji "Tvoje lice zvuči poznato".

Ova mlada zvezda rođena je 9. septembra 1998. godine u Varni, što znači da uskoro puni 28 godina.

Dara je neverovatnu pažnju na sebe skrenula još kao sedamnaestogodišnjakinja kada je 2015. godine osvojila treće mesto u bugarskom "Iks faktoru".

Odmah nakon takmičenja njena karijera je lansirana u orbitu. Potpisala je ugovor sa moćnom izdavačkom kućom Virginia Records i objavila debitantski singl "K'vo ne chu", koji je nedeljama bio neprikosnoveni hit na bugarskim top-listama.

Nakon toga nizala je hitove poput "Thunder", "Call Me" i "Mr. Rover", a njene pesme imaju više od 80 miliona pregleda i slušanja.