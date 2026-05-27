Folkerka Goga Sekulić progovorila je o koleginici Zorana Mićanović, koja je nedavno njen stajling ocenila ocenom dva.

Goga je istakla da taj stajling nije nosila u privatnim prilikama, već isključivo za potrebe snimanja, te je dodala da je u Zoraninim godinama izgledala kao top model, čime je, na indirektan način, potkačila mlađu koleginicu.

- Meni je ona jako simpatična. Iskreno, ljudi imaju pravo da komentarišu. Što se tiče stajlinga, bio je stajling za spot, neki leopard, to ne nosim, bilo je za potrebe snimanja spota, i nije problem da me ona komentariše, ali što je ušla u dubiozu. Dovoljno bi bilo da je rekla da joj se ne sviđa i da je dala ocenu. Rekla je da sam punija, debela, mogla je samo da da ocenu, a ne da komentariše Gogu Sekulić, koja je dvadeset godina na sceni. U njenim godinama sam imala trbušnjake, bila sam top model, a ne da me komentariše neko ko je puniji, ali meni je i ona tako simpatična. Opet ću reći, Zorana, nisam u leopardu izašla u grad, već sam snimala spot - rekla je za Pink.