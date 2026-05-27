Nakon što su pevačice Milica Pavlović i Tea Tairović izrazile želju da se naredne godine prijave na festival "Pesma za Evroviziju" (PZE), njihov kolega Željko Šašić oštro je reagovao, poručivši im da se ne nadaju da će ikada predstavljati Srbiju na Evroviziji.

Željko Šašić je iszakao da smatra da RTS neće dozvoliti da učesnice muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" odnesu pobedu na ovom festivalu.

- Ne, ne, ne. "Zvezde Granda" sto posto neće ići. U RTS-u postoji drugačiji žiri i drugačiji kriterijumi. Neka se ne pale i ne zanosе previše, već su mnogo dobile s obzirom na karijere koje imaju. Zaslužujem da idem na Evroviziju, pevam bolje od svih njih, pa zašto ne bih išao? – zapitao se Željko za Svetski radio i dodao:

- Evo, ja ću da idem. Znam engleski, znam nemački… Milica i Tea sigurno ne idu, ne palite se – izričit je bio Šašić.

Tea izrazila želju za učešćem

Podsetimo, Tea je nedavno progovorila o pesmi "Bonita" za koju se, kako navodi, u javnosti komentariše da bi mogla da bude evrovizijski kandidat, te je pohvalila i srpske predstavnike na takmičenju.

- Primetila sam za pesmu "Bonita" da je publika komentarisala da je mogla da ide na Evroviziju. Volela bih da odem na Evroviziju, moram da pohvalim naše momke. Zavisi od nekih mojih kriterijuma, ispunila bih sve. Sigurno bih ubacila strani jezik - izjavila je Tea.

