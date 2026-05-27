Nedavno je u "Slagalici" prikazana nesvakidašnja scena, a neverovatnu partiju su odigrali Dragan Marković i Goran Vukoje.

Dragan je bio u prednosti, a rezultat je nosio 242:203. A onda se desio veliki preokret. Goran je uspeo da reši prvu igru "Asocijacije", pa zatim i drugu. Rezultat je potom na samom kraju bio nerešen - 250:250.

- Svaka čast! Da li je moguće? - rekla je voditeljka Milica Gacin i pojasnila šta se dešava kada je nerešen rezultat.

- I evo sada situacije koja se vrlo retko događa u "TV Slagalici", onda kada je rezultat izjednačen kao što je to sada slučaj. Nastavljamo da igramo igru "Ko zna, zna". Počinjemo od najtežeg pitanja. Takmičar koji se javi i da tačan odgovor je pobedio. Odnosno, ako da negativan odgovor, imamo i gubitnika, onaj drugi je pobednik - rekla je voditeljka kviza.