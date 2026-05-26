U svojoj prvoj važnoj javnoj izjavi, novi iranski ajatolah Modžtaba Hamnei rekao je da više neće biti mesta za američke vojne baze u regionu.



Njegova izjava dolazi nakon što je Centralna komanda SAD (CENTCOM) potvrdila da je tokom noći izvela napade na raketne objekte i brodove na jugu Irana, dok je takođe objavljen napad na tanker u blizini Omana.

„Vreme se ne može vratiti“

U pisanoj poruci od 14 stranica objavljenoj povodom Kurban-bajrama i hadža u Meku, Hamnei je tvrdio da se SAD „svakodnevno sve više udaljavaju od svog prethodnog stava“ i da „više nemaju sigurno utočište u regionu za agresiju i uspostavljanje vojnih baza“.

„Vreme se ne može vratiti, a narodi i zemlje u regionu više neće služiti kao štitovi za američke baze“, dodao je.

Hamnei (56) se nije pojavljivao u javnosti otkako je nasledio svog oca Alija Hamneija na mestu šefa države, koji je ubijen 28. februara u američko-izraelskom napadu na Iran, što je ujedno bio i početni udarac u ratu. Poruka, emitovana na državnoj televiziji u utorak, njegova je najopširnija javna objava otkako je stupio na dužnost.

Međunarodni mediji su ranije izvestili, pozivajući se na iranske zvaničnike, da je Modžtaba Hamnei teško povređen i da mu je potrebna opsežna operacija. Teheran se još nije oglasio povodom tih izveštaja.

Američki udari i reakcija Teherana

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je ciljala raketne instalacije i brodove koji su pokušavali da postave mine na jugu Irana. Operacije su opisane kao izvedene u „samoodbrani“, insistirajući da cilj nije bio kršenje okvira prekida vatre.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je takve tvrdnje i optužilo SAD da su „jasno prekršile primirje u regionu Hormozgan“ u proteklih 48 sati.