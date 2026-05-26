Pevač Nenad Jovanović, koji je publiku osvojio u drugoj sezoni takmičenja "Zvezde Granda", i njegova supruga Jovana juče su obeležili poseban i emotivan trenutak za svoju porodicu, krštenje sina Jakova u Manastir Tumane.

Svečani čin obavljen je u prisustvu najbližih članova porodice i kumova, daleko od očiju javnosti, u duhovnoj atmosferi jednog od najposećenijih manastira u Srbiji.

Ponosni roditelji nisu skidali osmeh sa lica, a važan dan za njihovu porodicu protekao je u miru, ljubavi i velikoj sreći.

Nenad je, prema rečima bliskih izvora, posebno želeo da naslednika Jakova krsti upravo u Manastiru Tumane, gde počivaju mošti Svetog Jakova i Zosima, zbog čega je ovaj čin za porodicu imao posebno značenje.

Pevačev ljubavni život godinama je privlačio pažnju javnosti, naročito zbog veze sa Milice Todorović.

Njihova romansa trajala je nekoliko godina, a nakon raskida uspeli su da ostanu u odličnim odnosima, što je retkost kada su bivši partneri u pitanju.

"Ostali smo u super odnosima"

Svojevremeno je otvoreno govorio o odnosu koji danas ima sa pevačicom.

- Milica i ja smo ostali u super odnosima, što nekim ljudima bude čudno. Uvek se lepo pozdravimo, ona je super devojka, kvalitetan čovek i talentovana je. U nekim teškim trenucima pozove ona mene ili ja nju. Nema razloga da ne budemo prijatelji – rekao je on.

Iako redovno nastupa na proslavama i svirkama, poslednjih godina retko pojavljuje u medijima i izbegava estradno eksponiranje.

Mnogi smatraju da se fizički nije mnogo promenio od vremena takmičenja, ali da mu je glas postao znatno zreliji i da pravi odličnu atmosferu na nastupima.

Kada je reč o privatnom životu, Nenad je nakon raskida sa Milicom pronašao sreću kraj supruge Jovane.

Par se venčao 2014. godine, a zajedno imaju sina Danila.

Pored muzičke karijere, pevač je uplovio i u privatni biznis, pa je u Beogradu otvorio poslastičarnicu.

- Planirali smo to dugi niz godina, pošto njeni imaju proizvodnju u Čačku već 25 godina. Hteli smo da prodajemo te lepe kolačiće. Sigurno je da je situacija, kada je smanjen obim posla i mog i njenog, uticala da se to desi baš sada. Zadovoljni smo - rekao je pre dve godine za Grand.