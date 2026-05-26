Rusija bi mogla da pokrene novu fazu masovnih udara na Ukrajinu nakon što su poslednjih dana zabeleženi intenzivni pokreti strateške avijacije i premeštanje bombardera Tu-95MS ka aerodromima bližim ukrajinskoj granici, dok Moskva otvoreno govori o odmazdi zbog napada na studentski dom u Starobeljsku u Luganskoj oblasti.

Prema podacima koje su objavili ruski i zapadni mediji, napad na Starobeljsk dogodio se 21. i 22. maja, kada je pogođen studentski dom i obrazovni kompleks u gradu pod ruskom kontrolom.

Ruske vlasti tvrde da je u napadu poginula 21 osoba, dok su desetine ranjene.

Ukrajinska strana nije preuzela odgovornost za napad na studentski dom, ali je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine potvrdio da je izveden udar na centar za upravljanje dronovima „Rubikon“ u Starobeljsku, uz tvrdnju da su gađani vojni ciljevi u skladu sa međunarodnim pravom.

Napad je izazvao izuzetno oštru reakciju Kremlja. Predsednik Rusije Vladimir Putin optužio je Ukrajinu za „teroristički napad“ i saopštio da je naredio vojsci da pripremi opcije za odgovor.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov nazvao je događaj „monstruoznim zločinom“, dok je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije zatražilo hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Samo nekoliko dana kasnije usledio je jedan od najvećih ruskih udara na Kijev od početka rata. Prema podacima AP-a i Vašington posta, Rusija je tokom jednog talasa lansirala oko 90 raketa i više od 600 dronova, uključujući i hipersonične rakete „orešnik“.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su mete bili vojni objekti, komandni centri i infrastruktura povezana sa proizvodnjom dronova i raketa, navodeći da je napad direktan odgovor na događaje u Starobeljsku.

Ukrajinske vlasti tvrde da su pogođeni i civilni objekti u Kijevu, uključujući škole, pijace i stambene zgrade, dok je predsednik Volodimir Zelenski optužio Moskvu za pokušaj zastrašivanja stanovništva i dodatnu eskalaciju rata.

Istovremeno, pojavile su se informacije o ubrzanom prebacivanju ruskih strateških bombardera Tu-95MS iz baze „Ukrajinka“ na aerodrome bliže Ukrajini, što vojni analitičari tumače kao pripremu za nove kombinovane raketne i dron udare velikog intenziteta.

Takav potez značajno smanjuje vreme potrebno za lansiranje i dolazak raketa do ciljeva, a ruskoj komandi omogućava fleksibilnije izvođenje masovnih udara iz više pravaca istovremeno.

Lokalne vlasti u zapadnoj Ukrajini već upozoravaju građane na mogućnost novih napada. Gradonačelnik Ivano-Frankivska pozvao je stanovništvo da narednih dana ozbiljno shvati upozorenja za vazdušnu opasnost i ne ignoriše sirene.