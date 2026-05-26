U lažnim mejlovima uglavnom su korišćene poruke koje deluju hitno i zvanično, kako bi uplašile ili zaintrigirale korisnike da kliknu na link.

Prema tekstu, neke poruke su imale naslove koji su ličili na upozorenja o: sumnjivim ili lažnim transakcijama, problemima sa nalogom, bezbednosnim proverama i važnim obaveštenjima od Majkrosofta.

Drugi mejlovi tvrdili su da korisnika čeka „privatna poruka“ ili važna informacija na linku koji se nalazi u telu mejla.

Mejlovi podsećaju na zvanična upozorenja

Do sada su prevaranti uspevali da otvore nove Majkrosoft naloge predstavljajući se kao novi korisnici, a zatim taj pristup koriste za slanje mejlova koji izgledaju kao da dolaze direktno od tehnološkog giganta. Time potencijalno mogu da prevare ljude da poveruju kako su poruke autentične.

Čini se da Majkrosoft oš uvek nema potpuno rešenje za ovaj problem.

Pored gmail korisnika, na udaru su i yahoo korisnici, kao i vlasnici outlook microsoft naloga i vlasnici raznih privatnih domena.

Zloupotreba traje mesecima

Neprofitna organizacija za borbu protiv spama The Spamhaus Project objavila je u utorak na društvenim mrežama da je i ona primetila zloupotrebu majkrosoftove adrese za obaveštenja korisnicima, kao i da ova aktivnost traje već „nekoliko meseci“. Organizacija je dodala da je o problemu obavestila Majkrosoft.

U izjavi koju je nakon objavljivanja člankao aktuelnim prevarama, kompanija Majkrosoft je navela:

„Aktivno istražujemo ove prijave o prevarama i preduzimamo mere kako bismo zaštitili korisnike. To uključuje dodatno jačanje sistema za otkrivanje i blokiranje prevara, kao i uklanjanje naloga koji krše naše uslove korišćenja.“

Korisnici na društvenim mrežama tvrde da se i imejl adrese drugih kompanija koriste za slanje spama, što sugeriše da problem nije ograničen samo na Majkrosoft, piše TechCrunch.

Evo šta treba da uradite

Korisnici bi trebalo da budu posebno oprezni čak i kada mejl izgleda kao da dolazi od Microsoft ili druge poznate kompanije. Stručnjaci preporučuju nekoliko ključnih koraka: