U lažnim mejlovima uglavnom su korišćene poruke koje deluju hitno i zvanično, kako bi uplašile ili zaintrigirale korisnike da kliknu na link.
Prema tekstu, neke poruke su imale naslove koji su ličili na upozorenja o: sumnjivim ili lažnim transakcijama, problemima sa nalogom, bezbednosnim proverama i važnim obaveštenjima od Majkrosofta.
Drugi mejlovi tvrdili su da korisnika čeka „privatna poruka“ ili važna informacija na linku koji se nalazi u telu mejla.
Mejlovi podsećaju na zvanična upozorenja
Do sada su prevaranti uspevali da otvore nove Majkrosoft naloge predstavljajući se kao novi korisnici, a zatim taj pristup koriste za slanje mejlova koji izgledaju kao da dolaze direktno od tehnološkog giganta. Time potencijalno mogu da prevare ljude da poveruju kako su poruke autentične.
Čini se da Majkrosoft oš uvek nema potpuno rešenje za ovaj problem.
Pored gmail korisnika, na udaru su i yahoo korisnici, kao i vlasnici outlook microsoft naloga i vlasnici raznih privatnih domena.
Naslovi nekih od tih mejlova podsećali su na zvanična upozorenja o sumnjivim transakcijama, dok su drugi tvrdili da primaoca čeka privatna poruka na veb adresi navedenoj u sadržaju mejla.
Zloupotreba traje mesecima
Neprofitna organizacija za borbu protiv spama The Spamhaus Project objavila je u utorak na društvenim mrežama da je i ona primetila zloupotrebu majkrosoftove adrese za obaveštenja korisnicima, kao i da ova aktivnost traje već „nekoliko meseci“. Organizacija je dodala da je o problemu obavestila Majkrosoft.
U izjavi koju je nakon objavljivanja člankao aktuelnim prevarama, kompanija Majkrosoft je navela:
„Aktivno istražujemo ove prijave o prevarama i preduzimamo mere kako bismo zaštitili korisnike. To uključuje dodatno jačanje sistema za otkrivanje i blokiranje prevara, kao i uklanjanje naloga koji krše naše uslove korišćenja.“
Korisnici na društvenim mrežama tvrde da se i imejl adrese drugih kompanija koriste za slanje spama, što sugeriše da problem nije ograničen samo na Majkrosoft, piše TechCrunch.
Evo šta treba da uradite
Korisnici bi trebalo da budu posebno oprezni čak i kada mejl izgleda kao da dolazi od Microsoft ili druge poznate kompanije. Stručnjaci preporučuju nekoliko ključnih koraka:
- Ne klikćite odmah na linkove iz mejla, posebno ako poruka stvara paniku ili traži hitnu reakciju
- Proverite adresu sajta pre unosa lozinke — prevaranti često koriste lažne domene koji liče na originalne
- Nikada ne unosite lozinke ili kodove za autentifikaciju preko linka iz sumnjivog mejla
- Ako dobijete upozorenje o nalogu, otvorite Microsoft ili drugi servis direktno preko aplikacije ili ručnim ukucavanjem sajta u pregledač
- Uključite dvofaktorsku autentifikaciju (2FA) za dodatnu zaštitu
- Prijavite phishing poruke kao spam ili pokušaj prevare
- Obratite pažnju na gramatičke greške, čudne formulacije i neuobičajene zahteve u mejlu
Komentari (0)