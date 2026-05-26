Srbija je danas najvažniji kineski partner u Evropi, i politički i ekonomski, a upravo ta činjenica izaziva sve veću nervozu u Briselu dok odnosi Evropske unije i Pekinga ulaze u novu fazu zahlađenja.

Tokom višednevne posete predsednika Aleksandra Vučića Kini postalo je jasno da Beograd više nije samo još jedan partner Pekinga, već centralna tačka kineskog uticaja u ovom delu Evrope.

Posebnu težinu celoj priči daje činjenica da je Mađarska, posle političkih promena i odlaska Viktora Orbana, izgubila deo svog dosadašnjeg značaja za kinesku strategiju u Evropi. Upravo zato Srbija sada praktično preuzima ulogu glavnog kineskog haba na evropskom tlu.

Profesor Fakulteta političkih nauka dr Dragana Mitrović ocenjuje da Kina Srbiju danas vidi kao najpouzdanijeg partnera na kontinentu.

– Srbija je trenutno najznačajniji kineski prijatelj i partner u Evropi. To Kini mnogo znači u trenutku kada se odnosi Pekinga i Evropske unije ubrzano pogoršavaju – istakla je ona.

Tokom Vučićeve posete potpisane su dve velike zajedničke deklaracije između Srbije i Kine koje predstavljaju novu fazu strateškog partnerstva dve države.

Jedna od njih odnosi se na izgradnju zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, dok druga predviđa zajedničko sprovođenje četiri globalne kineske inicijative.

Osim političkih sporazuma, potpisane su i desetine memoranduma i ugovora u oblastima robotike, veštačke inteligencije, energetike, infrastrukture, obrazovanja i nauke.

Prema procenama, vrednost budućih investicija meri se milijardama evra.

Posebno je značajno to što Kina u Srbiju ne donosi samo kapital, već i najnaprednije tehnologije, istraživačke centre i razvojne institute.

Planirano je otvaranje čak dvadesetak zajedničkih istraživačkih i razvojnih centara koji će se baviti visokim tehnologijama i veštačkom inteligencijom.

– To može potpuno promeniti nivo industrijalizacije Srbije i povećati konkurentnost domaće privrede – smatra Dragana Mitrović.

Dok Beograd jača veze sa Pekingom, u Briselu raste nervoza.

Vučić je tokom boravka u Kini otvoreno rekao da Evropska unija nema pravo da Srbiji spočitava saradnju sa Kinom, dok istovremeno i sama posluje sa kineskim kompanijama.

– Oni ulažu u Kinu, rade sa Kinom, pa valjda neće meni zabranjivati ono što su sebi dozvolili – rekao je Vučić tokom obilaska kineske kompanije „Šaomi“.

Ipak, mnogi analitičari smatraju da bi Srbija zbog još jačeg približavanja Pekingu mogla da trpi dodatne političke pritiske iz Brisela.

Mitrovićeva ocenjuje da EU Srbiju često posmatra kao državu „nižeg reda“ kojoj pokušava da određuje sa kim sme da sarađuje.

– Takav pristup je licemeran i štetan po Srbiju – upozorava ona.

Uprkos pritiscima, Beograd ne pokazuje nameru da uspori saradnju sa Kinom.

Naprotiv.

Vučićeva poseta Pekingu već je ocenjena kao jedna od najvažnijih diplomatskih misija Srbije poslednjih godina, a kineski zvaničnici otvoreno govore o „čeličnom prijateljstvu“ dve zemlje.

Predsednik Srbije sastao se sa kineskim liderom Si Đinpingom, premijerom Li Ćijangom, ali i predstavnicima najvećih kineskih tehnoloških i industrijskih kompanija.

U trenutku kada Zapad pokušava da ograniči kineski uticaj u Evropi, Srbija očigledno bira potpuno drugačiji put — još bližu saradnju sa Pekingom.

(Sputnik.rs)