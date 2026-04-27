Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović objavio je snimak Stanije Dobrojević sa kojom je bio blizak u jednom od rijaliti programa.

Haos je nastao nakon što je Kristijan Golubović na svojim mrežama objavio isečak iz rijalitija "Zadruga 9 Elita" u kom Stanija priča o svojoj pobedi na "Farmi".

U spornom klipu, ona oštro demantuje navode Lepog Miće da ne bi odnela pobedu i novac da Kristijan Golubović da tada nije izašao, uzvikujući da je ona apsolutni pobednik te sezone.

- Onda je Kristijan napravio to što je napravio, izašao napolje i ti pobedila. Da je ostao Kristijan, to bi sve drugačije bilo - tvrdio je Mića.

- Pobedila bih - uzviknula je Stanija, pa dodala:

- A što nije pobedio u Zaduzi i Eliti, nego pobedio u onoj Farmi, namestili mu prošle godine, pustili ga samog. Mićo, nemoj mi te fore - vikala je.

Kristijana je ovo izbacilo iz takta, pa je žestoko udario po Staniji:

- Kako k**va uvek ostaje k**va, nikad se ne menja! Tvrdim - napisao je Golubović.

"Zeznula me je za 21.000 evra"

- To je sve audio-video dokumentovano. Ko je pokrio da se toliko ne daje na značaju, da li je moj prijatelj čuvao meni brak sa Ivanom, koji je očigledno tada pukao jer sam dozvolio sebi da sa tim osobama imam intimne odnose, da se slobodno ponašam, sa konotacijama s**sa i zaljubljenosti. Mislim na Balerinu, nju i barem 3 osobe sa kojima sam imao intimne odnose tokom Farme 6. Tad sam se osećao kao moralna nakaza, uništio sam jedan najlepši brak koji može da postoji - rekao je on i dodao:

- Tako da moje iskustvo sa Stanijom kojoj sam izvoljevao pobedu u Farmi 6 i gde me je zeznula za čitavih 21.000 evra. To je jako loše iskustvo. Nije ona mene mnogo oštetila, nije ona mene nešto izdala i prodala, ja sam sve to od nje očekivao, ali nako toga je počela sa hejterima i mojim dušmanima da se druži i priča neistine. Onda kad sam joj pripretio u rijalitiju, ona je podnela tužbu protiv mene. Njen deda se šunjao sa pištoljem oko suda, kao da me likvidira jer nema šta da izgubi. To su ti lakukaraća modeli, kao plaši mečku sa praznim pištoljem. Sve u svemu, za Novu godinu u Zadruzi izvadim moj polni organ tetovirani, na šta se ona nasmejala, imam svedoke, ljude koji su to videli - priča Kristijan Golubović.

Inače, Kristijan je i ranije govorio o intimnim odnosima sa Stanijom.

