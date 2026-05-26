Procenjuje se da u arktičkim i subarktičkim vodama, uključujući obalu Aljaske, živi oko 136.000 odraslih beluga kitova. Beluge su izuzetno inteligentni morski sisari koji složeno komuniciraju i održavaju jake društvene veze.

Neverovatno otkriće

Prema studiji, objavljenoj u časopisu PLOS One, čini se da beluge mogu da prepoznaju sebe u ogledalu, pa su jedna od retkih životinjskih vrsta koje su sposobne za samoprepoznavanje, piše IFL Science.

Godinama se smatralo da je prepoznavanje u ogledalu osobina koju dele samo ljudi, ali su 1970-ih naučnici pokazali da šimpanze, bonoboi, orangutani, gorile, dobri delfini, azijski slonovi, svrake, ribe čistači, pa sada čak i beluge mogu da prepoznaju svoj odraz.

Proučavani su kitovi u njujorškom akvarijumu

Psihologinja Dajana Rajs sa Hanter koledža u Njujorku i njene kolege proučavale su samoprepoznavanje kod četiri beluge smeštene u njujorškom akvarijumu.

Naučnici opisuju da su kitovi, kada su prvi put sreli svoj odraz u ogledalu, počeli da pljeskaju vilicama i trzaju glavama, što je obično ponašanje povezano sa agresijom i zastrašivanjem, jer su u početku mislili da susreću drugog kita, a ne svoj odraz.

Zatim su počeli da pomeraju glave gore-dole, u polukrugovima i horizontalno, što naučnici opisuju kao proveru da li ih kit imitira u ogledalu.

Nakon toga, kitovi su počeli da pokazuju drugačije ponašanje, posmatrajući svoj odraz u ogledalu, udarajući se ustima, posmatrajući sebe kako se okreću i mašu grudnim perajima, prenosi National Geographic.

Ovo je vredna studija koja pomaže naučnicima da razumeju kognitivne sposobnosti beluga i mogla bi pomoći u zaštiti vrsta koje su ugrožene ribolovom, brodarstvom, istraživanjem nafte i gasa i klimatskim promenama.