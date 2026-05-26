Nekadašnja Zvezda Granda Svetlanu Tanasić , poznatiju kao Big Mama, svi pamte kao učesnicu četvrte sezone Zvezda Granda i prve sezone Farme.

Međutim, mnogi nisu znali da je ona sada Svetlana Orlić koja se udala za kolekcionara bubnjeva.

Svetlana je napustila rodnu zemlju, živi u Nemačkoj, a pred kamerama Hype televiizije posle mnogo godina otkrila je detalje iz života za koje se nije znalo.

Zbog njenog glasa, predviđali su joj blistavu karijeru, pa je mnoge iznenadio njen odlazak sa scene i povlačenje iz javnog života.

- Od Grand produkcije nisam dobila ništa, ni jedan nastup nisam dobila preko njih. Grand produkcija me je iskoristila - rekla je Big Mama u emisiji.

Na pitanje Stefana Usiljanina, da li je od muža trpela nasilje , ona je rekla:

- Poslednji put kada je suprug nasrnuo na mene, uzela kuhinjski nož - rekla je Big Mama koja danas izgleda lepše nego ikada.

ugo se pričalo da pevačica zbog finansija prodaje svoje polovne, iznošene stvari.

"Ti natpisi su mi doneli duševnu bol"

- Moje stvari ću ja da prodajem, jer sam ih ja i kupila. Ti natpisi su mi doneli duševnu bol. Kao estradni umetnik ne mogu da obujem jedne štikle dva puta. Ja sam htela da ih prodam jer nisam imala više gde da ih nosim, na kraju sam ih poklonila. Posle medijskih naslova ljudi su krenuli s pričom da maltene nemam leba da jedem, zbog čega su me prijatelji i svi poznanici pozivali i nudili mi pomoć - rekla je pevačica za domaće medije.

