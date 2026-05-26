RTS je osvežio ekipu voditelja Jutarnjeg programa, a među novim TV licima posebnu pažnju gledalaca privukla je mlada voditeljka Milja Gogić.

Publika je, osim njenog profesionalnog nastupa, zapazila i njen stil odevanja, koji je uglavnom sveden i elegantan, ali povremeno i nešto smeliji.

Gledaoci je često hvale zbog odmerenosti, smirenosti i prefinjenog načina vođenja programa.

Jutarnji program RTS-a tako je dobio novo mlado lice koje je za kratko vreme uspelo da se izdvoji pred kamerama.

Iako pripada mlađoj generaciji televizijskih novinara, Milja već iza sebe ima značajno iskustvo, kako u studiju tako i na terenu, što se jasno vidi u njenom sigurnom i prirodnom nastupu.

Publika ju je ranije imala priliku da prati u emisijama "Jedan dobar dan" i "Beogradska hronika", dok je pre angažmana u Jutarnjem programu radila kao reporterka.

Upravo spoj rada na terenu i studijskog iskustva doprineo je tome da se brzo uklopi u jedan od najgledanijih formata Javnog servisa.

Prema navodima medija, rođena je 1999. godine, a uprkos mladosti već je izgradila zapaženu televizijsku karijeru. Profesionalni put gradila je postepeno, kroz reporterske zadatke i različite televizijske formate, da bi sada dobila priliku da se široj publici predstavi kao jedno od novih lica Jutarnjeg programa RTS-a.

Kada je reč o obrazovanju, završila je Fakultet političkih nauka. Pored formalnog obrazovanja, značajno iskustvo stekla je upravo radeći na RTS-u, naročito kroz terenski rad, gde novinari najbrže uče kako da reaguju u nepredviđenim situacijama.





