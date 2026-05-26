Jutarnji program RTS-a dobio je novo lice. U pitanju je voditeljka Milja Gogić koja je odmah privukla pažnju gledalaca.

Iako pripada mlađoj generaciji televizijskih novinara, Milja iza sebe već ima iskustvo i u studiju i na terenu, što se vidi i u načinu na koji se snalazi pred kamerama.

Gledaoci su je ranije pratili u emisijama „Jedan dobar dan” i „Beogradska hronika”, a pre voditeljskog angažmana u Jutarnjem programu radila je i kao reporterka. Upravo taj spoj reporterskog iskustva i sigurnosti u studiju doprineo je tome da se brzo uklopi u jedan od najgledanijih formata Javnog servisa.

Milja Gogić je prema navodima medija rođena 1999. godine. Karijeru je gradila postepeno, kroz reporterske zadatke i različite programske formate, a sada je dobila priliku da se publici predstavi i kao jedno od novih lica Jutarnjeg programa RTS-a.

Završila Fakultet političkih nauka

Kada je reč o obrazovanju, Milja Gogić je završila Fakultet političkih nauka. Uz fakultetsko obrazovanje, važnu ulogu imalo je i iskustvo koje je sticala na RTS-u, posebno kroz rad na terenu, gde novinari najbrže uče kako da reaguju u nepredviđenim situacijama.

Pored profesionalnog nastupa Milja je pažnju privukla i odmerenim stilom. Na društvenim mrežama mogu se videti komentari u kojima je publika hvali zbog elegancije, prefinjenosti i smirenosti pred kamerama.

