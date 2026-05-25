Voditeljka Jovana Joksimović posle 16 godina vratila se na RTS i jutros iznenadila celu Srbiju kada je gostovala u novom Jutarnjem programu.

U miniću i dugom sakou, Jovana Joksimović privukla je svu pažnju, a ceo stajling je upotpunila visokim potpeticama.



Nasmejana i raspoložena, Jovana se prvo obratila novom voditeljskom paru.

- Želim, dobro jutro i da vam čestitam na ovom predivnom studiju. Ovo je osveženje kada je reč o najgledanijem jutarnjem programu u državi.

- Jeste li sada prvi put u ovom studiju Jutarnjeg otkako ne radite na RTS - upitao ju je voditelj.

Ona je i sama otkrila da punih 16 godina nije kročila u studio Javnog servisa.

- U ovom jesam, da, da. Sad sam pričala sa vašim kolegama, 16 godina nisam bila ni u jednom studiju RTS. Doduše, jutarnji sam vodila iz studija trojke, legendarne trojke.

Podsećamo, supruga Željka Joksimovića je u jednoj emisiji otkrila da je njena emotivna veza sa pevačem bila predmet velikog interesovanja javnosti i da je upravo to imalo negativan uticaj na njenu profesionalnu karijeru, posebno u periodu dok je radila na RTS-u.

- To je meni napravilo probleme u poslu. To je bilo sedam, osam nedelja na naslovnoj strani svih tabloida. To je meni napravilo veliku štetu i to je jedan od razloga zašto ja više nisam na RTS-u.

Da budemo potpuno iskreni - krenu novine negde da vas čerupaju. RTS u to vreme nije bila televizija koja će imati voditelje na naslovnim stranama tabloida. Iako mi nismo uradili ništa loše. Zaljubili smo se, počeli smo da živimo zajedno i šta je tu problem? Lovili su nas, svu da nas pratili i to je bilo baš naporno. Ja tada uopšte nisam bila svesna šta se tu dešava, što smo mi toliko interesantni, a ni danas mi neće biti jasno zašto se time novine bave, ali jasno je da ljude to zanima. To je stvarno bio veliki šok. Bio bi šok i danas. To kad te tako razapinju svakog dana, bilo da imaš 25 ili 60 godina, nije bilo nimalo prijatno - priznala je Jovana tada.

Dobila otkaz od Tijanića

Jovana Joksimović je nedavno nakon mnogo godina progovorila o prelasku sa RTS-a na Pink televiziju.

O "televizijskom transferu veka", kako su mnogi nazvali prelazak Jovane i Srđana Predojevića na drugu televiziju, se mnogo spekulisalo, a zatim je voditeljka otkrila istinu.

- Prava istina je sledeća. Nismo mi napustili "Jutarnji program", nego nas je Aleksandar Tijanić skinuo. I mi smo posle dan dobili poziv od Željka Mitrovića i došli smo na sastanak više iz radoznalosti. Dao nam je ponudu koju smo odmah prihvatili - rekla je Jovana za emisiju "Iz profila" Vesne Milanović.

