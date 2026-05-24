Poznati folk pevač Sloba Vasić vratio se nastupima samo dan nakon što je napustio kliniku za psihijatrijske bolesti "Laza Lazarević". U bolnici je zatvoren proveo šest dana nakon što je u alkoholisanom stanju proteklog vikenda priredio haos u avionu, pre poletanja za Cirih, zbog čega je skinut sa leta i udaljen sa aerodroma.

Vasić je na nastup došao u pratnji supruge Jelene, koja mu je proteklih dana bila najveća podrška, kao i večeras. Držali su se ruku pod ruku, nije se odvajala od supruga.

Pevača su najpre upitali za skandal na aerodromu, o čemu nije želeo da detaljiše.



- Ništa strašno se nije dogodilo. Desilo se to što se desilo, ne bih puno da se vraćam na to. Ovde sam večeras da pevam, da zabavim ljude i to je to. Na aerodromu sam imao neprijatnost, nisam mogao da uđem na let... Svakom čoveku može da se desi takav neki izlet, to se meni dogodilo. Sve je za ljude. Nije ništa strašno, uglavnom. U suštini sam samo jedan običan čovek, kao i svi ostali. U skladu sa tim se i ponašam, imam i određene reakcije...



Priznao je da se sam javio u kliniku "Laza Lazarević", te da mu je prijao boravak.

- U neku ruku jeste, malo da čovek ohladi glavu od svega. Dobrovoljno sam otišao tamo.

Ranije se je govorio o borbi s anksioznošću, što još uvek traje.

- Imam i dalje. Anksioznost je nešto što traje i traje... Siguran sam da ima veze i to sa tim svim, ali izborićemo se, biće sve to okej - optimističan je Sloba.

Imam terapiju

- Tih dana sam malo više popio, to je uzrok, najbolje rečeno. Imao sam podršku moje supruge drage, porodice, prijatelja i kolega kojima sam jako zahvalan što su bili uz mene, što su mi podrška. Želim da im se svima zahvalim, narodu koji je uz mene i svim ljudima koji imaju isti problem. Smatram da nije sramota reći da imaš problem, te ustanove tome i služe, da bi došli tamo, porazgovarali sa nekim ko je stručan za to. To je moje razmišljanje, preporučujem svima. Doktori su jako dobri, osoblje takođe. Nije strašno, svi smo mi ljudi. Strašno je samo to što neki ljudi to osuđuju, nisu prošli kroz to, pa ne znaju šta je - objašnjava pevač i dodaje:



- Imam terapiju, za kontrole nisam dobio preporuke. Imam terapiju i radiću na sebi. Za sve u životu mora da postoji neki okidač, kod mene je to bio alkohol. Nisam mogao da uđem na let jer sam bio pod dejstvom alkohola, to me je razbesnelo, to je kod mene bio okidač. Ima rešenja, načina da se izađe iz toga. Smatram da ništa nije strašno, samo što sam ja javna ličnost - rekao je Sloba.

- Kada se pomene "Laza Lazarević", misle da tamo dolaze ljudi koji su baš u teškom, teškom stanju. Tamo se ljudi trebaju obratiti kada imaju takav problem, zato i služe doktori.

Supruga najveća podrška

Jelena, Slobina supruga, nije krila da je tek sada sve stiže.



- Verovatno ste videli moju prvu reakciju, kako sam izgledala. Bilo mi je stvarno teško i naporno, nisam ni jela. Svako zlo za neko dobro, bar sam malo smršala (smeh). Čovek iz svega izađe jači, verovatno je tako trebalo da bude da bi se možda neke stvari desile - rekla je ona, a potom se osvrnula na pritisak koji podnosi kao žena javne ličnosti.

- Ja sam ga birala, snosim posledice toga, ali i prednosti. Nisam se nikad pokajala. On je javna ličnost pa se o njemu piše, a ima i mnogo gorih, u manjim sredinama, gde se o njima priča, piše... To nije ništa što čovek ne može da podnese. Sve me je stiglo u trenutku, gurala sam, gurala, a kad je izašao iz bolnice tada sam malo pala, ne mogu još da se skoncentrišem, ali bitno je da je on tu i biće sve dobro.

Kolege pružile podršku

- Mnogo je mojih kolega koje su dale podršku. Ja čak još uvek nisam uključio telefon, na AirPlane mode-u mi je, ne želim još uvek da čitam sve što piše. Odmah sam dobio sugestiju od prijatelja, to su bili Sloba Radanović, Darko Lazić, koji je uporno zvao mene i suprugu, Andreana Čekić, Aleksandra Bursać, Aleksandra Mladenović... Puno je kolega koje su podrška, hvala svima - rekao je on.

Dobio je veliku podršku na mrežama, ali ima i negativnih komentara:

- Ima i negativnih komentara, to su ljudi koje ne znam kako da nazovem. Neću nikoga da vređam, ne razumeju nekog ko ima takav problem, ne mogu da razumeju to što se meni desilo. Neka razmišljaju kako god hoće, ja moram da dignem glavu i idem napred, da budem uz suprugu, ćerkicu, porodicu i sve koji me vole. Uskoro stiže i nova pesma. Radiću na sebi.

Biće aktivniji nadalje.

- Prvo što sam rekao sa njoj kad smo malo seli, kad smo popričali jeste - sad ćemo malo da se pozabavimo nama, mojom karijerom, generalno, to sam zapostavio, taj medijski život... Tu sam dobio kritike od nje. Možda je baš ovo i trebalo da se desi, da se nešto pokrene i da ja dođem na mesto na koje mislim da zaslužujem - rekao je Sloba Vasić.

Alo/Pink

