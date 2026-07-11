Ultralevičarska grupa "Kommando Angry Birds" preuzela je odgovornost za sabotažu na jednoj od najprometnijih železničkih pruga u Nemačkoj, prenose nemački mediji.

Prema njihovim tvrdnjama, pripadnici grupe postavili su zapaljive naprave u kanal za kablove na deonici između Kelna i Diseldorfa.

List Berliner Cajtung navodi da je ista organizacija preuzela odgovornost i za prošlogodišnji napad na glavnu železničku prugu između Diseldorfa i Duizburga.

Kako tvrde, za aktiviranje zapaljivih naprava u blizini Leverkuzena korišćeni su tajmer i litar tečnosti za paljenje roštilja.

U saopštenju kojim su preuzeli odgovornost naveli su da je motiv napada, prema njihovim rečima, "masovno izumiranje izazvano napretkom", uz kritike na račun tehnološkog razvoja i poruku da će, kako tvrde, "sprečiti uništenje planete".

Železnički saobraćaj i dalje u prekidu

Prema podacima kompanije "Deutsche Bahn", u petak ujutru izbili su požari na dva mesta duž železničkog nasipa između Langenfelda i Leverkuzena.

Vatrogasci su uspeli da ugase požar, ali je vatra oštetila više signalnih kablova, zbog čega je železnički saobraćaj na toj deonici potpuno obustavljen.

Nadležni očekuju da će radovi na sanaciji trajati najmanje do večeras.

Istragu o ovom slučaju preuzela je Jedinica državne bezbednosti policije u Kelnu.

Izvor: Tanjug