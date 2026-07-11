Ceca Ražnatović slovi za jednu od najatraktivnijih žena na domaćoj javnoj sceni, a nedavno je otkrila kako održava liniju.

Kako je nedavno potvrdila, pozabavila se svojom linijom i za samo nekoliko dana smršala čak osam kilograma.

- Dovela sam svoju liniju do perfekcije, ali bez ikakvih rigoroznih dijeta, bez ovih što se bodu, ozempika, čuda. To je sad jako popularno i jako opasno, nezdravo i direktno utiče na štitnu žlezdu i na pankreas. S tim se ne treba igrati, jer taj lek zapravo koriste dijabetičari. Nije ni bitno - otkrila je Ceca, pa dodala:

- Jednostavno, odlučila sam da posle 19 časova ne jedem ništa i samo da konzumiram vodu. I jednom prilikom sam dozvolila sebi neko pivce. I onda su me pitali kako pijem pivo kada goji, ja kažem: "Mene ne goji, mene pivo voli", ali zaista. I meni je to pošlo za rukom i skinula sam 8,5 kilograma za mesec dana, a da nijedne sekunde nisam gladovala, jela sam šta god sam htela. Najkasnije sam jela u pola 8, 8 uveče i to mi se pokazalo kao idealan način za mršavljenje. To je kao autofagija. I onda ujutru ustajem u 8, pola 9, doručak, pokretanje metabolizma i to je to. I fizička aktivnost, naravno.

Redovno trenira

Pored ishrane, Ceca redovno posećuje teretanu.

- Treniram ili ako ne stignem na trening, ja odradim brzi hod na traci da pokrenem telo, metabolizam. Ako ležiš non-stop, ne može da ti se ubrza metabolizam - ispričala je za Telegraf.

BONUS VIDEO: