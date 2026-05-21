Pevačica Vesna Rivas, poznata po britkom jeziku i učešću u rijalitijima, otvorila je dušu jednom prilikom o najtežim trenucima u svom životu.

Priznala je da je godinama bila žrtva porodičnog nasilja, te da ju je fizički maltretirao otac. Jezivi detalji o tome kako joj je otac obrijao glavu i kako je morala fizički da se obračuna sa njim da bi preživela, potresli su tada javnost.

Odlučila je da javno progovori o svojoj traumatičnoj prošlosti kako bi osnažila druge žene koje prolaze kroz slične situacije. Iako je javnost zna kao jaku ženu, iza te fasade krila se dugogodišnja borba sa nasilnicima u sopstvenoj kući.

"Tukao me je zbog izbora momka"

Pevačica je otkrila da tortura nije dolazila samo od emotivnih partnera, već primarno od oca koji nije odobravao njene životne izbore.

- Bila sam žrtva nasilja, bar pokušaja, ali sam uspela to da sasečem pa i po cenu života. Imala sam tu neku ludost i hrabrost kada me je otac tukao zbog izbora partnera. Čak me je šišao na ćelavo - ispričala je pevačica prisećajući se stravičnih scena iz mladosti.

Nasilje je kulminiralo jedne večeri kada je njen otac, u pokušaju da je sustigne, nasrnuo na njenu majku. Taj trenutak je bio prelomna tačka za Vesnu.

- Zaletela sam se i otkinula mu deo mesa, utrčala sam u kuhinju da uzmem nož ili otkud znam u tom afektu šta sam htela da uradim - opisala je Vesna dramatičan trenutak samoodbrane.

BONUS VIDEO: