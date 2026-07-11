Iran nije tražio pregovore sa SAD i neće ih biti dok SAD ne odustanu od svojih stavova - navodi se u publikaciji, pozivajući se na izvore.

Prema rečima novinara lista „Aksios“ Baraka Ravida, SAD zahtevaju da Iran prizna da je Ormuski moreuz otvoren i obeća da neće napadati komercijalne brodove.

Sredinom juna, Teheran i Vašington su potpisali memorandum kojim je predviđen kraj vojnog sukoba. Međutim, u noći 8. jula, Sjedinjene Države su nastavile granatiranje.

Prema rečima predsednika Donalda Trampa, to je bio odgovor na akcije Irana protiv komercijalnih brodova u Ormuskom moreuzu. On je zapretio eskalacijom napada ako se takva situacija ponovi.

Kao odgovor, Islamska Republika pokreće udare na američku vojnu infrastrukturu na Bliskom istoku. Ministarstvo spoljnih poslova zemlje nazvalo je agresiju Vašingtona ozbiljnim kršenjem postignutih sporazuma.