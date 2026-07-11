Zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova uputila je novu seriju oštrih kritika na račun predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog.

Govoreći pred novinarima, Zaharova je Zelenskog uporedila sa krpeljom koji se, kako je navela, "uvukao u telo ukrajinskog naroda".

- On je kao krpelj koji se uvukao u telo ukrajinskog naroda i ne može da se napije krvi - izjavila je Zaharova.

"Više ništa ne može da mu pomogne"

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova nastavila je sa kritikama, ocenivši da se, prema njenom mišljenju, situacija oko ukrajinskog predsednika više ne može promeniti.

- Više ništa ne može da mu pomogne - rekla je Zaharova.

Njene izjave predstavljaju nastavak oštre retorike između zvaničnika Rusije i Ukrajine, koja traje od početka sukoba.

Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova Rusije