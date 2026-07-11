Žena (54) iz Slavonskog Broda završila je u istražnom pritvoru zbog sumnje da je pokušala da organizuje ubistvo svog supruga radi ostvarivanja imovinske koristi.

Ona se sumnjiči da je krajem juna kontaktirala drugu osobu i ponudila joj novčanu naknadu kako bi usmrtila njenog bliskog člana porodice. Istraga je pokazala da je osumnjičena navodno davala detaljna uputstva o načinu izvršenja zločina, kao i savete kako prikriti tragove nakon ubistva.

Međutim, plan nije realizovan zahvaljujući neočekivanom potezu muškarca kojem se obratila. Umesto da prihvati ponudu, on je o svemu odmah obavestio nadležne institucije, čime je, prema dostupnim informacijama, sprečeno izvršenje teškog krivičnog dela.

Nakon njegove prijave pokrenuto je kriminalističko istraživanje koje je rezultiralo hapšenjem žene. Protiv nje je otvorena istraga zbog sumnje na podsticanje na teško ubistvo.

Sud joj je odredio istražni pritvor zbog opasnosti da bi mogla uticati na svedoke ili ponoviti krivično delo.

Istraga u ovom slučaju se nastavlja, a nadležni organi prikupljaju dodatne dokaze kako bi utvrdili sve okolnosti ovog događaja koji je izazvao veliku pažnju javnosti u Hrvatskoj.

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