Ukrajinsko Ministarstvo odbrane intenzivno radi na modernizaciji vojske, a jedan od ključnih projekata odnosi se na masovno uvođenje bespilotnih kopnenih robota u svakodnevne vojne operacije.

Plan je da upravo ove platforme preuzmu logističke zadatke koji su do sada predstavljali jedan od najvećih rizika za vojnike.

Roboti bi trebalo da dopremaju municiju, hranu, vodu, baterije i drugu opremu do prvih linija fronta, ali i da učestvuju u evakuaciji ranjenih i poginulih iz najopasnijih zona.

Na savremenom ratištu, gde izviđački i FPV dronovi gotovo neprekidno nadziru teren, čak i običan transport opreme predstavlja izuzetno opasan zadatak.

Zbog toga Kijev ubrzano ulaže u razvoj ove tehnologije.

Agencija za nabavke odbrane već je ugovorila isporuku više od 22.000 kopnenih robotskih platformi tokom 2026. godine, dok se očekuje da taj broj bude dodatno povećan.

Prema dostupnim podacima, ukrajinske jedinice su od početka godine već izvele desetine hiljada misija koristeći bespilotna kopnena vozila.

Roboti više nisu samo logistika

Tehnologija se sve više koristi i u borbenim operacijama.

Tokom prvih šest meseci ove godine sertifikovano je čak 67 novih modela robota, a pojedine platforme već imaju i borbenu namenu.

Među sistemima koji se koriste nalaze se Ratel, Termit, Ardal, Ris, Zmii, Protektor i Volja, dok je najnoviji model Tančik Droid 12.7 razvijen za izviđanje i dejstva protiv lakih oklopnih vozila.

To pokazuje da kopneni roboti postepeno prerastaju logističku ulogu i postaju deo borbenih jedinica.

Zelenski formirao nove komande

Paralelno sa tehnološkim promenama, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je ukaz o formiranju posebne komande za dalekometna dejstva.

Nova komanda imaće zadatak da koordinira operacije protiv ciljeva duboko na teritoriji Rusije, uključujući vojnu industriju, skladišta, logističke centre i energetsku infrastrukturu koja podržava ratne operacije.

Istovremeno je osnovana i Komanda zajedničkih snaga za brzo reagovanje, na čije čelo je postavljen brigadni general Dmitro Vološin, dosadašnji komandant 8. korpusa i nosilac zvanja Heroj Ukrajine.

Nova formacija trebalo bi da objedini jurišne jedinice, bespilotne sisteme i artiljeriju kako bi mogla brzo da reaguje na kritične situacije duž linije fronta.

Ukrajinske vlasti ocenjuju da će širenje upotrebe kopnenih robota omogućiti veću efikasnost logistike i smanjiti rizik za vojnike na jednom od najintenzivnijih ratišta današnjice.

Izvor: Ministarstvo odbrane Ukrajine