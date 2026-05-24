Pevač Sloba Vasić već večeras nastupa pred publikom, samo dan nakon što je napustio psihijatrijsku kliniku "Dr Laza Lazarević", gde je proveo šest dana nakon incidenta na avionskom letu za Cirih.

Iako su mnogi očekivali da će otkazati nastup i napraviti pauzu kako bi se posvetio oporavku, Vasić je odlučio da ipak izađe pred publiku.

Na događaj je stigao u pratnji supruge Jelena Vasić, koja mu je, kako je istakao, bila velika podrška tokom čitave situacije.

Pevač je na početku razgovora delovao raspoloženo i poručio da se trenutno oseća dobro.

-Ništa strašno, desilo se to što se desilo, ne bih nešto puno da se vraćam na to. Ovde sam večeras da pevam, da zabavim ljude i to je to - rekao je on.

Govoreći o incidentu zbog kojeg je udaljen sa leta za Cirih, Vasić je objasnio da se sve dogodilo nakon neprijatnosti na aerodromu.

-Ne bih puno da se vraćam. Na aerodromu sam imao neku neprijatnost, gde nisam mogao da uđem na let. Svakom čoveku može da se desi takav neki izlet, to što se meni dogodilo. Sve je za ljude, ništa nije strašno. Kao što sam i rekao juče da sam u suštini samo jedan običan čovek kao i svi ostali, u skladu sa tim se ponašam. Imam i određene reakcije - naveo je pevač.

Dotakao se i boravka u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević", ističući da mu je taj period prijao kao vid odmora i smirivanja.

-U neku ruku jeste, što se kaže, da čovek malo ohladi glavu od svega. Svakako sam dobrovoljno otišao tamo - otkrio je Vasić.

"Nisam jela"

Njegova supruga iskreno je govorila o tome koliko joj je teško palo da svog partnera vidi u takvom stanju, ističući da je čitava situacija ostavila veliki psihički trag na nju.

-Verovatno ste videli moju prvu reakciju, bila sam uplakana. Bilo je teško i naporno, nisam jela. Ali eto, bar sam malo smršala - rekla je kroz osmeh Jelena, pokušavajući da se našali uprkos teškom periodu kroz koji je prolazila.

Otkrila je takđe da je prethodnih dana dobijala veliki broj poziva sa nepoznatih brojeva, ali da uprkos svemu nije želela da promeni kontakt telefon.

-Nisam htela da promenim broj, a imala sam dosta poziva, ali do juče se nisam javljala na nepoznate brojeve - rekla je za Alo!