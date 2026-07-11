Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom obilaska završnih radova na modernizaciji opštinskog puta između Gornjih i Donjih Sinkovaca, da je platforma "Ko si bre ti" ostvarila izuzetnu posećenost već prvog dana rada.

Kako je naveo, u prvih 24 sata zabeleženo je čak 5,7 miliona klikova i 429 prijava građana.

- Žalili su se ljudi, oboreni su ne samo svi rekordi, to je najveći broj klikova u Srbiji. Bilo je previše pokušaja rušenja platforme, mnogo je truda neko uložio da to sruši. U prvih 24 sata do jutros u 9 sati ima ukupno 429 prijava, a čak 5.700.000 klikova. Nekome je to mnogo zasmetalo. To je stvarno nemoguće, smanjiće se to za deset puta, ali ovo je izuzetan mehanizam - rekao je Vučić.

"Danas ću da zovem gradonačelnika Prokuplja"

Predsednik je naveo da su među prijavama bile i one koje se odnose na komunalne probleme u više gradova.

- Nisam znao da postoji naselje Ravne u Prokuplju i da imaju dva kontejnera i da niko ne sklanja smeće. Danas ću da pozovem gradonačelnika Prokuplja. Ne znam ko je poslao prijavu, ali sam dobio i fotografiju, kažu da tamo smeće danima stoji. Iz Sremčice sam dobio prijavu da se izliva kanalizacija u centru i da niko ne reaguje - rekao je Vučić.

Dodao je da građani preko platforme prijavljuju i probleme u zdravstvenom sistemu.

- Od zdravstva u Gornjem Milanovcu žale se na nezakonit uvid u zdravstveni karton. Neki su hvalili lekare, neki se žale. Ministar će poslati inspekciju da proveri o čemu se radi. Mislim da su to velike stvari - naveo je predsednik.

Vučić je poručio da država mora da bude spremna da reaguje na probleme koje građani prijavljuju i ocenio da onaj ko nije spreman da menja sebe, ne može da menja ni državu.

Izvor: Tanjug