Juče je održana velika konferencija povodom predstojećeg spektakla i koncerta zvezda devedesetih, koji će se održati na stadionu Tašmajdan 12. juna ove godine. Ekipa našeg portala našla se na licu mesta i razgovarala sa legendama dens scene, Gagijem Đoganijem i Ivanom Gavrilovićem, koji će biti jedni od glavnih zvezda ove nezaboravne noći.

Ivan i Gagi nisu krili sreću zbog ovog događaja, ističući da su potpuno spremni da publici prirede noć za pamćenje. Kako navode, sam Tašmajdan za njih ima duboku sentimentalnu vrednost.

- Presrećni smo zbog ovakvih događaja i spremni smo za predstojeći koncert. Tašmajdan ima posebno značenje za nas jer smo baš na tom mestu, dok smo bili mlađi, gledali svoje idole - otkrili su nam oni na samom početku razgovora.

Kao jedni od najpopularnijih i najuticajnijih predstavnika dens muzike, koja je apsolutno dominirala tokom devedesetih godina, pitali smo Ivana i Gagija da li su na svojoj koži osetili ljubomoru i sujetu kolega, pre svega iz folk branše.

- Sujete uvek ima, i tada i sada. Sujetni su uvek bili oni koji ništa napravili nisu, toga će uvek biti, ali možemo da kažemo da nas je veliki deo starijih kolega poštovao - iskreni su bili oni.

"Diskoteke su držali mafijaši"

S obzirom na to da su devedesete ostale upamćene kao ratne, turbulentne i izuzetno teške godine, zanimalo nas je koliko je njima bilo teško i da li su se ikada našli u realnoj opasnosti, s obzirom na priče da su se u klubovima neretko vadili i pištolji.

- Ivan je imao više takvih situacija. Imao sam i ja, ali ne volim toliko da pričam o tome. Uglavnom su me svi poštovali i nisam imao toliko takvih situacija. Bilo je toga, ali na sreću, mi nismo imali previše takvih neprijatnosti. Bilo je teško, sve te diskoteke su držali mafijaši i opasni momci, ali na sreću, svi oni su nas gotivili - priznao je Gagi za naš portal, nakon čega se Ivan nadovezao na ovu temu.

- Gotivili su nas, njima je to bio izduvni ventil. Voleli su da provedu vreme sa nama, da se dobro provedu i da bude lepih devojaka oko nas. Nastupali smo na mestima gde su dolazili žestoki momci, ali nikada ništa ozbiljnije se nije desilo i nikada nismo bili u nekoj velikoj opasnosti - zaključio je Gavrilović za naš portal.

