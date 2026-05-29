Tokom snimanja viralnih skečeva za veliki koncert na Tašmajdanu 12.06.2026, ekipa dens scene napravila je haos koji je nasmejao ceo internet. Sve je počelo tako što je Ivan Gavrilović krenuo automobilom na koncert i usput „skupio“ izvođače jednog po jednog, baš kao što se nekada radilo devedesetih, bez pravila, bez mesta i sa previše ljudi u jednom autu.

Kada su u automobil ušli Gagi Đogani i Anabela Atijas, nastao je problem, slobodno je bilo samo jedno mesto. Dok je Gagi bez razmišljanja seo pozadi, Ivan je kroz smeh otvorio gepek i poručio:

- Anabela, snađi se - rekao je on kroz smeh.

Na opšte oduševljenje ekipe, Anabela je završila u gepeku, dok su svi vrištali od smeha i dobacivali:

- E, ovo je pravo retro iskustvo - rekli su oni.

"Današnja omladina ovo ne bi preživela!"

Snimak je odmah postao hit među fanovima, koji komentarišu:

- "Ovako smo svi išli na žurke", "Nije bilo mesta, ali se uvek išlo zajedno", "Današnja omladina ovo ne bi preživela" - bili su samo neki od komentara.

Organizatori poručuju da je cilj kampanje da kroz humor i kultne situacije vrate duh vremena kada su muzika, društvo i dobra energija bili važniji od svega.

