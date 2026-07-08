Povratak na Tašmajdan probudio je lavinu emocija kod Tee Tairović, koja je pred kamerama portala Alo! otkrila dramatične detalje sekundi pre izlaska pred prepun stadion. Muzička zvezda je potpuno otvoreno progovorila o fizičkom kolapsu od treme i trenucima kada je sve visilo o koncu, ogolivši surovu istinu o tome šta se zapravo dešavalo iza kulisa njenog prvog velikog koncerta. Tea priznaje da je pre tri godine na ovom mestu doživela potpuni prekid filma od treme i ogromne odgovornosti.

- Jako mi je emotivno sve ovo, puna sam neke lepote kada govorim o tome, a kamoli kada se nalazim na ovom mestu - započela je Tea.

- Inače, imala sam jedan ozbiljan blekaut kada sam izašla na binu, jer prosto, kao da ne mogu da se setim svega što se dešavalo. Međutim, evo sada, kad sam stala posle tri godine na ovaj stejdž, sećam se svakog momenta. Mislim da je ovo jedno magično mesto - priznala nam je Tea.

Ona je po prvi put otkrila dramatične detalje iz bekstejdža, gde se tik pred izlazak pred prepun stadion bukvalno srušila.

- Ja se jesam srušila na momenat. Sve vreme dok su ljudi dolazili, meni nisu dali da izađem, da virim iz bekstejdža koliko ima ljudi i tako dalje. Kada sam se konačno ovde pripremala da započnem koncert, i kada sam videla sve one ljude, kada sam čula onaj huk, ja prosto nisam mogla da verujem da se to meni stvarno dešava. Ja sam sve vreme do tada mislila da nema ništa od toga, da ja to samo sanjam i da će mi u svakom momentu reći: "Ej, nećeš raditi, ipak hajde neki drugi put." I ovako sam stala, imala sam onaj crveni šešir na glavi koji ne mogu prežaliti, i samo sam krenula da se ljuljam i da idem unazad. Onda su mi skinuli šešir, polili su me vodom, i ja sam tako izašla. I kako sam kročila na stejdž, delovalo mi je kao noge da mi propadaju kroz binu. Bila je to neverovatna trema - prisetila se Tea.

Ideja o velikom solističkom koncertu na Tašmajdanu došla je od njenog menadžmenta, u trenutku kada je sama Tea bila izuzetno nesigurna i kada je iza sebe imala tek jedan studijski album. Ono što je usledilo iza kulisa, graniči se sa nemogućim.

- Na tu ideju je došao moj menadžment. Njima se ovom prilikom zahvaljujem do neba, jer da nije bilo ovog Tašmajdana, verovatno se mnogo stvari kasnije ne bi ni izdešavalo. Ja sam bila nesigurna u sebe u tom momentu. Nekako prosto ja nisam verovala da će se to do kraja stvarno desiti. Druga stvar, toliko poteškoća nekih je taj koncert pratilo, uključujući i to da ja, iako sam spremala album već od završetka prošlog albuma, krenula sam da spremam sledeći. I sticajem nekih nesrećnih okolnosti, ja nisam imala nijednu pesmu snimljenu u maju mesecu, to jest krajem aprila. I za mesec dana ja treba da snimim ceo taj album, sve to što sam zamislila, da snimim sve spotove, da spremim bend. Nemam bend, ja 1. maja nemam bend, ne postoji niko ko će da svira u mom bendu - prisetila se Tea.

Iako je široj javnosti delovalo da su se mega-hit "Hajde", albumi i krcati stadioni desili munjevito, Tea naglašava da njen put traje već deceniju i po.

- Nisam bila svesna da će sve ići tom brzinom. Mada sam ja uvek zamišljala u svojoj glavi da negde oko 30. godine da će to biti neka moja stanica kada ću imati svoj veliki solistički koncert, iako nisam imala nikakve pokazatelje da će se to desiti. Ali eto, imala sam i pre 30. Ja sam u 27. godini imala prvi Tašmajdan. Posle pesme "Hajde" sam ja videla u kom smeru bi to moglo da ide, ali sam nekako mislila da će se to ipak sporije dešavati. Sa druge strane, ja se ovim poslom bavim od neke 15., 16. godine i u mojoj glavi, u mom univerzumu, se to dešavalo nenormalno sporo. I mislim da sam za tih 10 godina ekstremnog rada, truda, trčanja u mestu, i te kako zaslužila. Iako je, recimo, ljudima sa strane koji mene nisu pratili do tada, izgledalo kao da se to desilo ovako preko noći. Iza toga stoji veliki trud - otkrila nam je Tea, koja prizanje da joj je podrška publike sa Tašmajdana i danas najsvetija.

- Neke kolege su došle na Tašmajdan. Nisam se ja nikada na to nešto specijalno oslanjala, niti sam se ljutila ako me neko ne podrži. Prosto, nema niko obavezu da brine o meni i da mene podržava. Najbitnija mi je podrška publike. I ta publika koja je bila na Tašmajdanu, to je zapravo moja najvernija publika i oni do dan-danas prate svaki moj korak. To je bio poseban koncert i posebna emocija, možda baš zato što je bio prvi - priznala je pevačica.

Jedan od najvažnijih trenutaka na Tašmajdanu bio je izlazak Sanje Vučić na scenu. Tea otkriva kako je iz poslovnog odnosa rođeno jedno od najvećih estradnih prijateljstava, ali i kako je nastao njen najveći hit.

- Mi smo bolje prijateljice sada nego tad. Sada smo najbolje prijateljice. Tada smo bile onako poslovne saradnice više. Upoznale smo se usput. Ja sam pisala pesmu, to jest, pokušala sam da napišem tekst za pesmu "Hajde" i lupam glavu mesecima i ne mogu. Imam jednu rečenicu, nemam ostatak. I moj menadžer Nikola se žalio Sanji, i ona kao iz topa kaže: "Ma daj, ja ću to." I za pola sata me zove i kaže: "Ej, slušaj imaš to, to, to." Tako je zapravo nastao moj najveći hit, u pola sata. Ona me je, zajedno sa Bojanom Vasićem, i producirala kada je ta pesma u pitanju - prisetila se Tea.

Danas, Sanja, Tea i Barbara Bobak čine najmoćniju i najpopularniju žensku ekipu na sceni, a njihova privatna druženja kriju jednu zanimljivu činjenicu.

- Ja nemam ništa zanimljivo da ispričam, ja sam u srećnom braku. Iskreno, jedina tema koju nas tri nemamo su muškarci! Mi nikada ne pričamo o muškarcima i to je nešto jako zanimljivo. Imamo najrazličitije teme. Mnogo se smejemo, mnogo se šalimo, to nam je kao neka terapija smehom. Ako jedna ima neki problem, druge dve uskaču i tako - otkrila nam je Tea.

"Mami se nisu dopali moji najveći hitovi"

Porodica je Tei bila najčvršći oslonac te magične noći, a momenat kada je pevala za svoju majku pamtiće dok je živa.

- Moj tata kaže da se osećao nestvarno i kaže da isto nije verovao, da mu sve to i dan-danas deluje kao san. On je bio opčinjen, nije samo stajao za stolom, on je išao kroz publiku da vidi kako se ljudi osećaju, pa se penjao na tribine i tako dalje. Mama se držala dostojanstveno, iako smo obe jako emotivne, opet nismo neki plačljivci. Ona je brinula samo o momentu gde ću ja zapevati "Ne brini, majko", da se ona ne bi rasplakala, iako smo se obe rasplakale. Meni je sada to jako emotivno, ali prosto za sve nas je to bio kao neki san - rekla je Tea.

Ipak majka je ta koja drži titulu najoštrijeg kritičara i ne ustručava se da kaže surovu istinu.

- Ja volim da čujem mišljenje, pogotovo ako sama nisam sigurna u ono što radim, onda volim da čujem njihovo mišljenje. Ali ako sam sigurna, onda me čak ni njihovo mišljenje ne zanima. Majka je veći kritičar. Majka je ona koja ne može da izdrži, ne ume da sakrije kad joj se nešto ne sviđa. Ona prosto nikad neće reći lepo je ako ne misli tako. Nisu joj se dopali moji najveći hitovi, poput "Pozovi", "Bonita", "Ker finansijer", ali na kraju uvek prizna ako pogreši - zaključila je Tea Tairović za Alo!

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