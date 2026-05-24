Nakon što je na društvenim mrežama postao viralan snimak sa velikog porodičnog druženja porodice Đogani u Krčedinu, javnost je odmah primetila da na ovom slavlju nedostaje Vesna Đogani. Ekipa portala Alo.rs iskoristila je priliku da o ovome porazgovara sa Gagijem Đoganijem, koji nam je otkrio kako je došlo do ovog okupljanja i šta je pravi razlog Vesninog odsustva.

- To je bilo potpuno spontano okupljanje. To je u Krčedinu, jedna vikendica. Slađa me je pozvala i rekla mi je da dođem i da bi volela da ja tu budem. Ja sam krenuo. Sani me je bio zvao, Ivan me je zvao, burazer Đole me je zvao... To se tako brzo i spontano sve desilo, ali smo se tako dobro proveli! Igrali smo i skakali od 4 popodne do 8 uveče. Nismo se videli odavno, dugo se nismo tako okupili. Tu je bio Đole, Silvija, Marinela, Natalija i Sani, Ivan i njegova žena, Slađana... Vesna nije bila tu, ali se javila preko video-poziva i videla je kakva je atmosfera, i bilo joj je žao što nije tu. Meni je žao takođe što ona nije bila, možda ju je nešto sprečilo. Žurka je zaista bila fenomenalna i ponovićemo je sigurno - ispričao nam je Gagi.

„Respektujem i Vesnu i Slađu“

Ipak, pažnju medija nedavno je privukla i izjava Slađe Delibašić, koja je javno istakla da se Vesni zapravo „ostvario životni san onda kada je započela brak sa Đoletom i kada je postala deo grupe Đogani“. Pitali smo Gagija kako on gleda na ove reči i da li između dve pevačice i dalje tinja netrpeljivost.

- Ja ne bih da ulazim u to, to su neke stvari koje nemaju dodira sa mnom. Ja respektujem Vesnu, a i dobar sam sa Slađom, tako da je sa moje strane poštovanje i ka jednoj i ka drugoj - diplomatski je zaključio Gagi Đogani, ne želeći da doliva ulje na vatru u porodičnim odnosima.

