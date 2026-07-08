Po njenim rečima, verovatno je smrt njene biološke majke i jedan od glavnih razloga zbog čega se odlučila da se bavi medicinom.

Nadin otac Lazar se kasnije oženio drugom ženom koja se u potpunosti posvetila vaspitanju i čuvanju Macure i njene starije sestre. Prema rečima same doktorke, njih dve su bile razlog zbog kog njihova maćeha nije želela još dece sa njihovim ocem Lazarom, jer je njih dve gledala kao svoje ćerke.

Zbog školovanja napustila rodno mesto

Osnovnu školu završila je u svom rodnom mestu Vrdniku, a pored osnovnog obrazovanja imala je i svoju rođenu sestru kao učiteljicu, koja ju je još i pre početka osnovne škole učila da čita i piše.

Po završetku osnovne škole, Macura se preselila u Rumu u kojoj je završila društveni smer u Gimnaziji.

Nakon srednje škole odlučila se za studije u Beogradu. Zatim je prešla i u Kragujevac, u kom je počela da radi kao lekar Hitne pomoći, a potom i u Smederevsku Palanku.

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