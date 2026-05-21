Pevačica Anabela Atijas pojavila se na medijskoj konferenciji povodom predstojećeg spektakla na kojem će nastupiti najveće zvezde devedesetih na Tašmajdanu, koji je zakazan za 12. jun. Anabela je blistala na konferenciji za medije pred veliki beogradski koncert, a svojim izgledom je privukla veliku pažnju prisutnih. Na samom početku razgovora pitali smo je šta za nju predstavljaju takva okupljanja sa kolegama iz tog vremena.

- Uvek se radujem tome, ovo je posebno mesto, nikad nisam pevala na Tašmajdanu, tako da štikliram i ovo mesto kada je Beograd u pitanju, i koncert u Beogradu. Jako volim zajedničke koncerte, sjajno se družimo, i stvarno energija bude posebna. Kada su naši koncerti u pitanju ja do sada nisam čula da se neko nije dobro proveo, tako da očekujem to i ovaj put - rekla nam je Anabela. Kada se osvrnula na zlatno doba dens muzike devedesetih, kada je grupa Funky G harala scenom, Anabela je priznala da su trpeli sujetu i podsmevanje od strane kolega iz drugih muzičkih žanrova.

- Bilo je više kao: "Jao, šta traže ovi klinci." Bilo je ismevanja, ali sve to prođe, zato što na kraju shvatiš da svako ima svoju publiku i da ne možeš ti nikoga da nateraš da sluša ili ne sluša ovog ili onog. Tako da, sve je to nekako normalno, ide u opis posla - otkrila nam je Anabela. Pevačica je uporedila i to vreme sa današnjim, ističući da svaka era nosi svoje izazove, kako u poslu, tako i u vaspitavanju dece.

- Da bilo je teže, zato što je, po pitanju posla, nisu postojale mreže, nisu postojali toliki mediji, bukvalno smo imali dva medija. Tako da je sve tada bilo teže, a sad je opet taj nedostatak možda nekih dobrih pesama problem. Mislim da svako vreme ima neku svoju caku, neku začkoljicu - rekla je pevačica.

"GODINE NE PONOVILE SE, BILE SU TEŠKE"

Devedesete su bile obeležene i burnim dešavanjima na beogradskom asfaltu. S obzirom na to da su nastupali u klubovima koje su držali opasni momci, pitali smo Anabelu da li je gledala kako sevaju pištolji ispred nje.

- Da, uvek je toga bilo. Mi smo se nekako nosili sa tim, bili smo mirni. Nismo bili neko ko izaziva kavgu, niko nas nije dirao, svi su nas voleli. Imali smo stvarno poštovanje takvih ljudi, tako da prosto nismo ulazili u to čime se ko bavi. Radiš svoj posao, uživaš u tome, i bili smo poštovani. Godine ko godine, ne ponovile se, bile su teške za sve, neizvesne, ali prošle su - otkrila je Anabela. Na insistiranje da li je bilo situacija da se loše stvari dese direktno ispred nje na nastupu, Anabela objašnjava da je mozak mnoge stvari selektivno obrisao.

- Pa bilo je, bilo je situacija, ali kažem ti, zaboravi se to. Ja se ne sećam da smo mi bili diretkno u nekoj opasnosti. Možda i jesmo, ali sam zaboravila. Postoje neke stvari koje mozak selektivno zaboravlja. Ja se stvarno sada ne mogu setiti nijednog lošeg događaja da sam sad bila nešto u nekoj opasnosti - zaključila je Anabela za Alo!

BONUS VIDEO: