Muzička zvezda Tea Tairović ugostila je ekipu portala Alo! u svom rodnom Novom Sadu i u potpuno otvorenoj, emotivnoj ispovesti ogolila dušu o svim segmentima života. Od odrastanja pod čvrstom rukom bake autoriteta i bolnih lekcija koje je naučila tokom estradnih oluja i javnog sramoćenja, preko detalja tajnog venčanja sa izabranikom Ivanom koje je trajalo do jutra, pevačica je po prvi put otkrila i kakva će biti kao majka.

Novi Sad za Teu ima posebnu emotivnu težinu, a veliku ulogu u građenju njene ličnosti imala je i njena baka, kod koje je provodila nezaboravne letnje raspuste.

- Jako lepo pamtim detinjstvo. Rođena sam i odrasla u Novom Sadu. Takođe, letnje raspuste sam provodila u Crnoj Gori, kod bake. Novi Sad je možda čak i najlepši grad za odrastanje jednog deteta, kao jedna zdrava okolina - rekla je Tea. Iako bake često važe za figure koje razmaze unuke i popuštaju im u svemu, kod muzičke zvezde je situacija bila potpuno drugačija.

- Baka je i dan-danas jako bitna figura i veliki autoritet nada mnom i nad svima nama. Nikako me nije razmazila. I dan-danas je, bogami, jako oštra, ali opravdano oštra kada treba. Nije bez razloga - priznala je Tea.

I dok mnogi misle da je Tea oduvek bila vatrena, nemirna i neukrotiva, ona otkriva da su njeni roditelji sa njom imali neverovatan mir i da je bila dete za poželeti.

- Ja sam bila ekstremno mirno dete, ja sam nestašluke počela da pravim tek pod stare dane, tek negde od 20. godine, a do tada, pogotovo kad sam bila mala, bila sam mirna. Ono što je dobro, nisam bila nikad povodljiva. Nije niko ni na šta mogao da me natera. Ono što želim želim, što ne želim kulturno odbijem - otkrila nam je pevačica.

Zbog ranih muzičkih početaka i plesa, njeni srednjoškolski dani nisu izgledali kao kod većine njenih vršnjaka. Klasični tinejdžerski izlasci za nju su bili čist luksuz.

- Izašla sam svega par puta, mislim da mogu na prste jedne ruke da nabrojim kroz celo školovanje koliko sam puta izašla. Nisam ni na osamnaeste rođendane odlazila zato što sam prosto bila zauzeta vikendima. Dani u gimnaziji su bili jako lepi, ali je bogami bilo zahtevno paralelno i pevati, i učiti, i baviti se plesom u to vreme. Dan mi je prilično bio ispunjen obavezama - prisetila se mlada pevačica.

DETALJI INTIMNOG VENČANJA KOJE JE TRAJALO DO JUTRA

Prekretnica na privatnom planu dogodila se upravo u Novom Sadu, gde je Tea izgovorila sudbonosno "da" svom izabraniku Ivanu. Venčanje je održano u četvrtak, u najužem krugu porodice, a crkveni brak je za sada odložen iz opravdanih razloga.

- Nismo se venčali još uvek u crkvi zato što je u tom momentu kada smo imali svadbu bila nedelja posle Uskrsa, a to valjda ne bi trebalo po nekim crkvenim pravilima. Iz tog razloga posle nismo imali vremena jer je krenula sezona. U stvari, sezona nikad nije ni prestala, ali to planiramo i to će biti stvarno za onaj najuži krug od maksimalno desetoro ljudi. Ali nećemo vam reći kada - rekla je Tea, koja s obzirom na to da je tokom karijere pevala na preko stotinu svadbi je tačno znala šta želi od svog najvažnijeg dana, a to je bio vrhunski provod, bez formalnosti i opterećenja protokolima.

- Tako smo se proveli da nam do subote nije bilo dobro! Mi smo u subotu otišli u Salzburg kolima i jedva smo preživeli taj put od umora. Najbolje smo se proveli na svetu nas dvoje. Na kraju smo ostali preko termina, sve termine smo probili. Na kraju smo ostali samo nas dvoje, bend i moja mama. Ja razumem ljude, mladenci se uglavnom ne provedu na svom danu. Opterećeni su da sve bude kako treba, da svi gosti budu podmireni, razmišljaju kad će torta, šta muzika svira, pa onda ono slikanje od dva-tri sata, pogotovo ako imaju mnogo zvanica. Sve ja to kapiram. Ali imajući to u vidu, pošto sam pevala na preko sto svadbi sigurno u svom životu, ja sam baš insistirala na tome da se nas dvoje prvo dobro provedemo - bila je iskrena Tea.

„Biću stroga! Ivan i ja smo rigidni kada su obaveze u pitanju“

U potpuno otvorenom i iskrenom razgovoru, dotakli smo se i teme roditeljstva. Pitali smo Teu ko će od njih dvoje biti "loš policajac" u kući i da li u njihov dom uskoro stiže naslednik ili naslednica.

- Ja, sigurno ću biti stroža! Ne znam, u stvari, ne možemo da znamo dok se ne desi. Oboje smo jako rigidni kad su obaveze u pitanju, kad su stvari koje moraju da se urade tu smo baš onako oštri. Što se tiče toga da li želimo sina ili ćerku, kako Bog odluči, to mi je stvarno jedino bitno. Mislim da se i tim temama mora stati na put što pre stvarno, samo neka su deca živa i zdrava - priznaje pevačica.

"JAVNA SRAMOTA SE JAKO TEŠKO PREŽIVI"

S obzirom na to da je njena majka dobro poznato lice u svetu novinarstva i voditeljstva, zanimalo nas je da li ju je ona pripremala za estradne oluje, naročito u periodima kada medijski naslovi prema Tei nisu bili nimalo nežni.

- Jeste me spremala, ali s druge strane, ona je na prvom mestu moja mama i ne može baš toliko objektivno da sagleda stvari. Mnogo nekih ružnih događaja u medijima koji su protkani kroz moju karijeru je nju pogodilo mnogo više nego mene. S druge strane, kada su intervjui u pitanju, nikada se nismo posebno pripremale, ali sam imala strašnu kritiku od nje. Kad izađe neki intervju, ja se tresem šta će mama reći. I onda ona pogleda i suptilno kaže: "Mhm, pa nije ti trebalo ovo." Nikad ona ne pravi neku dramu, ali mi to kaže tako da me pogodi kao tortom u glavu. Sa njom sam naučila da jako, jako pazim šta pričam - započela je Tea, pa se zatim osvrnula na teške trenutke pod lupom javnosti i brutalne naslove koji su joj nanosili ozbiljan bol.

- Pa nikad ne možeš biti dovoljno spreman, pogotovo ako si javno osramoćen, to se jako teško preživi. Ali ono što je meni mnogo teže palo je što nisam želela nikome da se pravdam. I dan-danas ne želim nikome da se pravdam, niti da pričam neke pozadine toga, prosto želim da to zauvek zadržim za sebe. Onda ljudi, ne znajući tvoju stranu priče, sami formiraju mišljenje o tebi kao osobi. Mislim da sam mnogo puta nekako pogrešno shvaćena i doživljena, ali bože moj, ja samu sebe objašnjavam kroz svoju muziku - zaključila je Tea za Alo!

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