Pevač Andrija Bajić preminuo je juče u 89. godini, nakon što mu se zdravstveno stanje pogoršalo usled moždanog udara.

Samo dva meseca pre smrti gostovao je u emisiji kod Ognjena Amidžića, gde je sa suprugom Malom Canom govorio o braku, ljubavi i dugogodišnjoj karijeri.

Tom prilikom Andrija je delovao vedro i raspoloženo, a otvoreno je pričao o tome kako je upoznao suprugu sa kojom je bio u braku 15 godina.

- Tako je Bog hteo, ja sam je video u Jakovu, bilo je zabavno veče, ona je pevala tamo, dogovorili smo se da se vidimo da dobije licencu, a ona je pre toga htela da prestane da peva - rekao je Andrija.

- Najvažnije je živeti normalno, ne piti alkohol, ne prejedavati se i treće, da imaš nekog pored sebe koga voliš i ko te voli, da se lepo slažete, da imaš porodicu koja te poštuje. Imao sam to i u prvom braku, moja supruga je preminula, a onda je nas Bog spojio, eto tako. Danas smo u porodičnom ambijentu, mi smo 15 godina već u braku, nismo mi u vezi, nije to veza. Ona se nije udala za mene zbog bogatstva, zbog koristi. Ko ima pravo meni da kaže, čoveku od 88 godina kako ću ja da živim? - rekao je Andrija tada Andrija u emisiji.

Mala Cana išla u manastir

Pevač Andrija Bajić (89) preminuo je na VMA-a, usled teške bolesti, a njegova supruga Mala Cana se ne oporavlja od teškog gubitka.

Pred kamerama je otkrila da je radila sve kako bi pomogla svom voljenom, te se nedavno i u manastiru molila za Andrijino zdravlje.

- Išla sam u manastir Tumane da se molim za njegovo zdravlje. Tamo su mi dali svesku koju sam stavila pored njegove glave. Konačila sam u manastiru kako bih bila na jutarnjoj liturgiji i rekli su mi da će se moliti za njega narednih 40 dana - rekla je Cana vidno slomljena.

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