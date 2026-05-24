Sinoćnja dešavanja u Beogradu više niko ne može da naziva "mirnim protestom"! Ono što je počelo kao političko okupljanje, završilo se brutalnim nasiljem na ulicama prestonice, otvorenim napadima na policiju, demoliranjem centra grada i scenama koje su šokirale Srbiju!

Satima je centar Beograda bio potpuno paralisan. Dim, detonacije, urlanje mase, sirene policije i Hitne pomoći, razbijeni inventar, baklje i kamenice, to je slika koju je Srbija gledala do duboko u noć nakon što su najradikalniji među blokaderima krenuli u rušilački pohod kroz centar glavnog grada.

Prema izveštajima sa lica mesta, sukobi su izbili nakon završetka velikog protesta na Slaviji, kada su grupe demonstranata krenule prema državnim institucijama i policijskim kordonima.

Umesto da se protest završi mirno, usledio je potpuni haos!

Maskirani demonstranti zasuli su pripadnike Žandarmerije i policije:

kamenicama,

flašama,

bakljama,

topovskim udarima,

pirotehnikom,

pa čak i metalnim predmetima i delovima inventara!

Na pojedinim mestima goreli su kontejneri, dok su grupe huligana pokušavale da probiju policijske kordone i izazovu potpuni kolaps reda u centru Beograda.

Pripadnici policije satima su bili pod opsadom nasilnih grupa koje su jurile ulicama i pokušavale da izazovu što veći haos.

Prestonica kao ratna zona

Scene iz centra Beograda više su podsećale na obračune sa ulica najnestabilnijih svetskih metropola nego na politički skup.

Na ulicama su ostali:

polomljeni saobraćajni znakovi,

prevrnuti kontejneri,

razbacano smeće,

tragovi paljevine,

uništen gradski mobilijar,

oštećene površine oko institucija,

dim i ostaci pirotehnike na asfaltu.

Na društvenim mrežama tokom cele noći širili su se snimci nasilja, juriša na policiju i sukoba koji su potresli centar grada.

Policija je u više navrata morala da interveniše kako bi sprečila dalje eskalacije, dok su kordoni pokušavali da zaštite ključne državne objekte od upada i demoliranja.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je da je tokom sukoba privedeno najmanje 23 osobe, kao i da među pripadnicima policije ima povređenih.

Pripadnici MUP-a satima su pokušavali da odbiju nalete najnasilnijih demonstranata koji su, prema snimcima sa lica mesta, u više talasa pokušavali da probiju bezbednosne linije.

U pojedinim delovima centra policija je koristila sredstva za razbijanje mase nakon što su demonstranti nastavili da gađaju kordone i odbijali da se raziđu.

Dim, vatra i nasilje!

Iako su blokaderski organizatori ove skupine terorista ranije tvrdili da će skup biti "miran", završnica večeri pokazala je potpuno drugačiju sliku.

Dok su pojedini govornici sa bine pozivali na "borbu protiv sistema", atmosfera među najradikalnijim grupama postajala je sve agresivnija, a tenzije su eksplodirale čim se masa pokrenula prema državnim institucijama.

Na snimcima koji kruže internetom vide se demonstranti kako:

gađaju policiju,

pale baklje,

trče prema kordonima,

podižu barikade,

provociraju sukobe,

i pokušavaju da izazovu potpuni haos u centru grada.

Posle višesatnog divljanja, Beograd je jutros osvanuo sa vidljivim posledicama nereda koji su potresli prestonicu.

Umesto političkih poruka, iza sinoćnjih okupljanja ostali su tragovi nasilja, demolirane ulice i slike sukoba koje su obišle region.

Sinoćnja dešavanja ponovo su otvorila pitanje gde prestaje protest, a gde počinje brutalno ulično nasilje koje ugrožava bezbednost građana, policije i same države!

24sedam