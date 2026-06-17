

Ivan je u podkastu "Na krilima zmaja" otkrio je detalje veze sa Marijom Milošević, ćerkom nekadašnjeg predsednika SR Jugoslavije Slobodana Miloševića, sa kojom se zabavljao devedesetih godina.

- Ona je morala da ima obezbeđenje i nigde nije mogla da izađe sama. Mi smo čak i bežali, ona je imala neki svoj auto koji je čuvala, preskočimo zid i pobegnemo. Imali smo kola, stajao je 30 godina napolju pa se dogovorimo kada da izađemo - započeo je Gavrilović:

Denser je zatim podelio anegdotu kada su zajedno u kolima sa njegovim ocem bežali od obezbeđenja, a sve se završilo tako što su udarili u rampu Hitne pomoći.

- Jednom smo se zaleteli i promašili izlaz u Hitnu pomoć. Ne znam ko je vozio, ali smo povezli mog ćaleta i valjda sam ga ja nagazio i vidim da mi nismo uopšte u ulici Kneza Miloša gde treba da idemo, nego gore ka Dedinju. Ali pošto sam već dobro nagazio nisam imao gde, krenuo sam da kočim i udario sam u rampu. Rampa se diže i iskrivi se, moj ćale je izašao i počeo da psuje. Okrenuo se, a tu je već bila policija da se hišta ne zna i pozovu ga, a on kaže: Ne, ne, nisam ja sa njima to su ludaci" - ispričao je Ivan kroz smeh.

Na pitanje da li je Miloševićeva ćerka bila ljubomorna dok su bili u romansi, popularni denser iz devedesetih jednom prilikom za Alo kroz smeh je odgovorio da je strahovao da to i proveri.

- Marija nije mogla biti ljubomorna kada nisam imao nijednu drugu sem nje. Znao sam da bih se zeznuo da sam poželeo da švrljam. Bilo bi „mali, gde si pošao sa cvetom u kosi“ - našalio se Ivan , koji se sa Slobinom ćerkom dobro zabavljao.

- Nas dvoje smo umeli da boksujemo, da sparingujemo, ali u kući. Nisam bio svestan tada da je ona ćerka predsednika. Pričali smo o običnima stvarima, dobro smo se kapirali i imali smo lep odnos - naveo je naš sagovornik, koji o bivšem predsedniku države ima samo najlepše reči.

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