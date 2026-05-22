Bašta restorana Dva Jelena decenijama je sinonim za pravi duh Beograda, mesto gde su nastajale najveće boemske priče i gde su se susretali umetnici, sportisti, novinari i ljudi koji su obeležili jedno vreme. Skadarlija nikada nije bila samo ulica, već emocija, a upravo je bašta Dva Jelena ostala njen najprepoznatljiviji simbol.

Mnoge poznate ličnosti upravo su ovde ostavile svoje najlepše uspomene i anegdote koje se i danas prepričavaju.

Suzana Mančić jednom prilikom je kroz osmeh priznala da je zbog kafanskog života i noći provedenih u “Dva Jelena” umela i da “bankrotira”, jer su muzika, prijatelji i atmosfera uvek bili važniji od svega drugog. U Dva Jelena noći nikada nisu imale kraj, a svaki sto imao je svoju priču.

Legendarni fudbaler Dragiša Binić često je govorio da je umeo celu zaradu da ostavi u kafani slušajući pesme Toma Zdravković, čije ime i danas živi u Skadarliji kroz stihove koji odzvanjaju baštom Dva Jelena. To su bila vremena kada je kafana bila mnogo više od mesta za izlazak — bila je drugi dom, mesto emocije, prijateljstva i pravog života.

U istoj toj bašti sedeli su najveći gradski šmekeri i boemi Beograda, među njima i Vanja Bulić, koji je upravo u Dva Jelena provodio večeri uz razgovore, tamburaše i društvo koje je znalo da uživa u pravom beogradskom duhu.

Danas, baš kao nekada, bašta Dva Jelena ostaje mesto gde uspomene nikada ne blede, gde muzika traje do kasno u noć i gde svako pronađe razlog da se ponovo vrati.

BONUS VIDEO: