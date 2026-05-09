Voditelj Ivan Zeljković, kog publika najbolje pamti po kvizu "Milioner", otvoreno je progovorio o teškom periodu kroz koji je prošao nakon poslovnog kraha, ali i lekcijama koje je tada naučio.

Kako je ispričao, u jednom trenutku je bio primoran da proda stan kako bi zaposlenima obezbedio plate i održao firmu.

- Probaj nekome da ne daš platu 3 meseca ili 6 meseci. Na kraju krajeva, to je fer. Da sam hteo da pokrenem nešto svoje, ja bih pokrenuo, ja nisam preduzetnik, neću da rizikujem, daj ti meni moju platu. I to je fer odnos, ali moraš to da razumeš pre nego što praviš emotivne odluke. U tom trenutku, kada sam prodao stan, imao sam 40 i nešto ljudi u firmi. Prodao sam stan da bih imao za plate - rekao je.

Ivana je posebno iznenadila reakcija zaposlenih kada im je saopštio da je prodao stan kako bi obezbedio novac za njihove plate.

- Rekao sam jednog dana ljudima: "Ljudi, ne brinite, prodao sam stan, biće plata za 3 meseca", a njihova reakcija je bila: "Pa dobro". Tada sam shvatio, ja sam prodao stan koji sam mogao da ostavim svojoj deci, šta su moja deca skrivila bilo kome? Prodao sam ga zbog zaposlenih, a njihova reakcija je bila: "Okej, šta me briga, tvoja firma", i tu sam shvatio i posložio stvari - ispričao je Ivan Zeljković u podkastu "Unframed Talks".

Smršao 57 kilograma

Posebnu pažnju javnosti privukla je njegova fizička transformacija. Voditelj je imao 173 kilograma, a uspeo je da smrša čak 57. Kako je istakao, prelomni trenutak bio je strah za sopstveno zdravlje i kvalitet života.

Danas, on želi da novu sezonu "Milionera" dočeka sa istom kilažom koju je imao kada je kviz počeo, pre 24 godine.

- U nekom trenutku sam shvatio da ću, ako ne napravim prekretnicu, živeti em kraće, em nekvalitetno. Početni stadijumi invaliditeta su se već pojavili u vidu "dodaj mi ovo", "molim te uradi ono", jer je meni bilo teško da se sagnem ili da se krećem. Počeo sam da živim računajući da neke stvari ne mogu da uradim. To sam doživeo kao alarm.

BONUS VIDEO: