Crnogorska policija traga za osobom koja je sinoć bacila suzavac na koncertu latino zvezde Riki Martina koji je održan na centralnom trgu u Podgorici.

Suzavac je izazvao paniku među građanima i koncert je nakratko bio prekinut, ali je ubrzo nastavljen.

- Sinoć oko 23 časa u blizini bine je aktiviran ručni suzavac zbog čega je došlo do kraće panike među građanima. Koncert je ubrzo nastavljen. Službenici sektora kriminalističke policije su fotografisali, izuzeli deo navedenog suzavca koji je pronađen u blizini bine. Osoba koja je bacila suzavac brzo će biti pronađena - kazao je Milan Delić, načelnik OKC-a, preneli su podgorički mediji.

"Mnogi su mislili da je bomba"

Podsetimo, među posetiocima je nastala panika, a publika je uspaničeno počela da napušta prostor.

Kako tvrdi izvor sa lica mesta, mnogi su u prvom trenutku pomislili da je bačena bomba, zbog čega su ljudi plakali i bežali sa nastupa.

- Ljudi su plakali i bežali sa Rikijevog nastupa. Bačen je suzavac. Mnogi su mislili da je bomba- tvrdi izvor.

Alo/Tanjug

