Na poligonu Borovac kod Bujanovca danas je održana taktička pokazna vežba u okviru prve zajedničke vojne vežbe Srbije i NATO-a, u kojoj je učestvovalo oko 600 pripadnika Vojske Srbije i oružanih snaga NATO članica Italije, Rumunije i Turske.

Vežbi su prisustvovali ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović, pomoćnik generalnog sekretara NATO-a za partnerstva Kevin Hamilton i komandant Združene komande NATO snaga u Napulju Džordž Vikof.

Među zvanicama bili su i predstavnici Ministarstva odbrane, Ministarstva spoljnih i unutrašnjih poslova Srbije, diplomatski i vojni predstavnici država članica NATO-a, kao i predstavnici lokalnih vlasti i Crvenog krsta.





Tokom dvonedeljne obuke uvežbavane su operacije podrške miru i protivpobunjeničke aktivnosti, dok su na današnjoj demonstraciji prikazane taktike i procedure koje bi multinacionalni bataljon koristio u zaštiti civilnog stanovništva ugroženog delovanjem pobunjeničkih grupa.

Rukovodilac vežbe, zamenik komandanta Treće brigade Kopnene vojske pukovnik Branislav Stevanović, ocenio je da je reč o važnom rezultatu višemesečnog procesa planiranja koji je započet prošle godine u saradnji Komande Kopnene vojske Srbije i Združene komande NATO-a u Napulju.

"Sam koncept vežbe bio je prilagođen jedinicama koje su osposobljene i borbeno spremne za izvršenje zadataka u mirovnim misijama", naveo je Stevanović.

On je dodao da su učesnici profesionalno izvršili sve postavljene zadatke i ostvarili planirane ciljeve.

Pomoćnik generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton izjavio je da zajednička vežba predstavlja konkretan pokazatelj razvoja odnosa Srbije i NATO-a.

"Gledajući u budućnost, NATO je spreman da nadalje razvija odnos sa Srbijom, uz puno poštovanje njene vojme neutralnosti", rekao je Hamilton.

On je za Tanjug istakao da NATO želi otvoren dijalog sa Srbijom i izrazio očekivanje da će međusobno poverenje biti veće nego ranijih godina.

"NATO želi da istraži sve načine na koje možemo da proširimo našu saradnju u okviru Partnerstva za mir", dodao je on.

Vežba Srbija-NATO počela je prošle sedmice i završava se sutra, a realizuje se u bazi Jug kod Bujanovca i na poligonu Borovac.

Pored pripadnika Vojske Srbije i vojnika iz Italije, Rumunije i Turske, prisutni su i vojni planeri i posmatrači iz Velike Britanije, Nemačke, Francuske, SAD, Crne Gore i drugih zemalja.

Ministarstvo odbrane ranije je saopštilo da se vežba realizuje na osnovu zaključka Vlade Srbije i da predstavlja nastavak saradnje Srbije i NATO-a u okviru programa Partnerstvo za mir, uz poštovanje vojne neutralnosti Srbije.

Kako je navedeno, cilj saradnje jeste očuvanje mira i stabilnosti u regionu, unapređenje operativnih sposobnosti vojske i jačanje međusobnog poverenja i razumevanja.