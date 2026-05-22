Supriga Slobe Vasića koji je prošle subote hospitalizovan u klinici Laza Lazarević, Jelena Vasić, stigla je danas u ovu ustanovu po njega.

Pojavila se u širokom kompletu, vidno napeta, i gotovo da telefon nije ispuštala.

S Jelenom u pratnji je bio i jedan nepoznati muškarac koji je nosio jednu kesu u rukama.

Oni su sve vreme razgovarali sa članom obezbedjenja koji ih je navodio gde treba da idu.

- Dobro je Sloba, evo izlazi danas Bogu hvala - poručila je Jovana.

"Nemam snage"

Podsetimo, prava drama odigrala se nedavno kada je Sloba Vasić skinut sa leta neposredno pred poletanje za Cirih, zbog čega je morao da interveniše i sam kapetan. Obezbeđenje ga je izvelo iz zgrade aerodroma, nakon čega mu je prva pomoć pružena na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA).

Nakon prijema na VMA pevač je prebačen direktno na muško odeljenje bolnice "Laza Lazarević", gde se i sada oporavlja pod stručnim nadzorom.

Njegova vidno potresena supruga Jelena oglasila se tada kratkom, ali emotivnom izjavom povodom cele situacije.

- Ne mogu ništa da pričam. Nemam snage. Ne mogu ništa da kažem. On je za sada dobro, živ i zdrav - navela je tada Lela.

