Katarina Savić, devojčica iz Knez Mihailove koju Beograđani već godinama sa zadovoljstvom slušaju, dobila je priliku o kojoj nije ni sanjala.

Mnogi je danas zovu „srpska Edit Pjaf“ i njeni nastupi u centru Beograda odavno su postali prepoznatljivi, a sada je stigla i velika vest za nju. Katarina će biti specijalna gošća koncerta koji pripremaju Jelena Gavrilović, Lena Kovačević i Marija Jelić uz pratnju simfonijskog orkestra.

U večeri koja će spojiti mjuzikl, operu, filmsku muziku i velike svetske hitove, upravo će Katarinin izlazak na scenu biti jedan od najemotivnijih trenutaka.

Tri umetnice prepoznale su ono što publika u Knezu oseća već dugo, da njen glas ima nešto retko, iskreno i potpuno posebno.

Ko je Katarina Savić?

Katarina je široj javnosti poznata još od trenutka kada je predstavljala Srbiju na Dečjoj pesmi Evrovizije 2022. godine.

Jedan od trenutaka koji je posebno odjeknuo dogodio se kada je izvodila čuvenu numeru „Caruso“. Dok je pevala, iz mase je izašao operski pevač Marko Kalajanović i spontano joj se pridružio. Tako je potpuno spontano nastao duet koji je mnoge ostavio bez daha, a snimak je ubrzo preplavio društvene mreže.

